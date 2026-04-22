SaS bude rokovať o vylúčení Bittó Cigánikovej. Dôvodom má byť konflikt s lídrom a poškodzovanie mena strany

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Dana Kleinová
TASR
Bittó Cigániková tvrdí, že zo SaS ju chcú vylúčiť za jej kritiku voči predsedovi strany Gröhlingovi.

Republiková rada opozičnej strany SaS má vo štvrtok (23. 4.) rokovať o návrhu na vylúčenie členky Jany Bittó Cigánikovej. Pre TASR to potvrdil hovorca strany Ondrej Šprlák. Bittó Cigániková už skôr na sociálnej sieti avizovala, že ju vo štvrtok idú pre kritiku lídra Branislava Gröhlinga zo SaS vylučovať.

„Potvrdzujem, že na republikovú radu prišiel návrh na vylúčenie Jany Bittó Cigánikovej zo strany SaS z dôvodu dlhodobého poškodzovania dobrého mena strany. O tomto návrhu sa bude zajtra rokovať,“ uviedol pre TASR hovorca strany Ondrej Šprlák.

Mala vraj doplatiť na kritiku

Bittó Cigániková tvrdí, že zo SaS ju chcú vylúčiť za jej kritiku voči predsedovi strany Gröhlingovi. Upozornila pritom na to, že SaS jej pod jeho vedením blokuje uznesenie k potrebe otvorenia rokovaní so Svätou stolicou a stopla jej dve tlačové konferencie. „Keď som otvorila tému Vatikánskych zmlúv, predseda SaS ma osobne zahriakol, že o tomto sa v SaSke nebudeme ani len rozprávať,“ podotkla. Poukázala pri tom na to, že SaS mala sedemnásť rokov a stále má v programe odluku cirkvi od štátu.

Foto: SITA

Pýtala sa preto, či sa toto dá nekritizovať. „Čo by som to bola za človeka, keby som toto nekritizovala? Ako niekto môže považovať za správne obrátiť o 180 stupňov a poprieť samu seba, to, v čo verím, lebo ostatní sa rozhodli, že ak to nespravím, ide o neposlušnosť, nelojalitu, šírenie nenávisti. Ale ja som lojálna k hodnotám, ktoré som sľúbila presadzovať. K ľuďom, ktorí mi dali hlas. A nie k predsedovi, ktorý je len etapou,“ okomentovala Bittó Cigániková.

Problém pre Ficovu vládu: Prelomový rozsudok súdneho dvora ukázal, čo nás môže čakať pri dvoch…

