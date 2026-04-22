Problém pre Ficovu vládu: Prelomový rozsudok súdneho dvora ukázal, čo nás môže čakať pri dvoch pohlaviach v ústave

Maďarský zákon proti LGBTI+ ľuďom je v rozpore s hodnotami EÚ. Ako združenie Via Iuris spresnilo, o tom, že zákon ide proti hodnotám EÚ, rozhodol Súdny dvor EÚ. Odôvodnenie rozhodnutia pritom naznačuje, že podobný osud môže čakať aj Slovensko v súvislosti s novelou ústavy.
„Orbánova vláda presadila diskriminačnú legislatívu, ktorá podľa Súdneho dvora EÚ porušuje primárne aj sekundárne právo týkajúce sa služieb na vnútornom trhu, článok 2 Zmluvy o EÚ aj všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov,” priblížilo združenie to, čo európsky súdny dvor vytýka Maďarsku.
Zákon zasahuje do základných slobôd
Tento zákon zasahuje do viacerých práv, ktoré chráni Charta základných práv, konkrétne zasahuje do zákazu diskriminácie, práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života, slobody prejavu a informácií. Maďarsko súčasne porušilo aj právo na ľudskú dôstojnosť.
Sporné ustanovenia totiž považujú vybranú skupinu osôb za hrozbu pre spoločnosť, a to iba na základe ich rodovej identity či sexuálnej orientácie. Súdny dvor tak prvýkrát skonštatoval, že nejaký zákon členského štátu je v rozpore so základnými hodnotami EÚ.
Via Iuris upozorňuje na dopady pre Slovensko
„Zlá správa pre vládu Roberta Fica je, že toto zásadné rozhodnutie zdôvodnil aj tým, že Maďarsko sa nemôže pri porušovaní európskeho práva vyhovárať na svoju národnú identitu. A bol to práve Robert Fico, kto aj s pomocou opozičného KDH prepašoval pod dymovou clonou dvoch pohlaví do slovenskej ústavy suverenitu v otázkach národnej identity,“ doplnilo združenie Via Iuris a pripomenulo, že od minulého roka sa v Ústave SR píše, že Slovensko si zachováva suverenitu predovšetkým v záležitostiach národnej identity, ktorá pozostáva najmä zo základných kultúrnych a etických otázok.
„Zavádzanie vágnych pojmov ako ”národná identita“ či ”kultúrno-etické otázky“ bez jasnej definície vytvára riziko ohrozenia zásad rovnosti, ľudskej dôstojnosti a rešpektovania základných práv, ako aj záväzkov, ktoré členské štáty prijali v Zmluve o EÚ,“ upozorňuje Via Iuris s tým, že to tvrdí aj veľká skupina právnych expertov a najmä medzinárodné inštitúcie ako Európska komisia, Benátska komisia, Kancelária vysokého komisára OSN pre ľudské práva, a tiež Agentúra EÚ pre základné práva. „Teraz to tvrdí už aj Súdny dvor EÚ vo svojom prelomovom rozhodnutí,“ uzatvára Via Iuris.
