Sabaka trefne reaguje na Kotlára: Pýta sa ho, či má ísť radšej robiť kuriča. Pripomenul mu, ako vyzeral covid v nemocniciach

Infektológ Peter Sabaka ostro reagoval na vyjadrenia vládneho splnomocnenca pre prešetrenie pandémie, Petra Kotlára. Status, ktorý zverejnil na sociálnych sieťach, je silným svedectvom o prežitom pekle nemocníc počas COVID-19. A zároveň tvrdou kritikou tých, ktorí dnes spochybňujú prácu zdravotníkov.

Peter Sabaka, prednosta Kliniky infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice v Bratislave, sa rozhodol verejne reagovať na nedávne vyjadrenia Petra Kotlára. Ten, ako splnomocnenec vlády Roberta Fica pre preverenie pandémie, predstavil obrázok z nemocnice, ku ktorému, podľa Sabaku, položil sugestívnu otázku.

„Ak môžem, rád by som odpovedal pánovi splnomocnencovi protiotázkou,“ píše Sabaka. „Čo je to za scénu, čo sa odohráva na priložených fotkách? Čo sa to tam deje? Viete? Ja to viem. Pretože som tam bol.“

Nie video na YouTube, ale boj o život

Sabaka vo svojom statuse opísal realitu, ktorú poznajú všetci zdravotníci, ktorí počas pandémie slúžili na oddeleniach s pacientmi s COVID-19. Pripomenul, čo znamenalo zápasiť o každé lôžko, o každý nádych. „Vedia, aké to bolo starať sa o pacientov zápasiacich o kyslík, snažiť sa z celých síl udržať ich nažive a zmierniť ich utrpenie,“ pokračuje.

„Bola to práca celkom iná ako v štúdiu vytvárať youtubové videá. A s úplne inými výsledkami.“ Pripomína hodiny v skafandroch, smrť priamo pred očami a zároveň aj radosť z uzdravených pacientov. Nezabúda ani na to, že niektorí zdravotníci priniesli tú najvyššiu obetu.

Narážka na Kotlárove slová a otázky

Sabaka v statuse reaguje aj na slová, ktoré Peter Kotlár vyslovil na tlačovej konferencii. Podľa Sabaku Kotlár tvrdil, že vie, čo sa na oddeleniach dialo a že vie, ako to bolo so saturáciou kyslíka. „Tak dúfam, že mal na mysli to, že chápe, čím si zdravotníci počas pandémie prešli,“ poznamenáva Sabaka.

Zostať lekárom alebo ísť robiť kuriča?

Na záver statusu sa Sabaka dotkol aj nepriamych útokov na svoju osobu. Kotlár sa údajne pýtal, ako je možné, že Sabaka je „stále na svojom mieste“. „Som lekár a vysokoškolský učiteľ, zamestnanec univerzitnej nemocnice a zamestnanec lekárskej fakulty,“ odpovedá infektológ. A ironicky dodáva „Má niekto pocit, že opäť žijeme v dobe, kedy budú ľudia nesúhlasiaci s líniou strany vyhadzovaní z univerzít? Mám ísť robiť napríklad kuriča?“

Sabakov status nie je len osobnou reakciou. Je aj výkrikom ľudí, ktorí počas pandémie pracovali na hrane fyzických aj psychických síl. A dnes musia sledovať, ako sú ich skutky spochybňované a relativizované.