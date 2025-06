Sabaka o „požieračke mozgu“: Nákaza je zriedkavá, no dôsledky sú tragické. Prežijú len 3 % ľudí, takto sa dá chrániť

Jedenásťročný chlapec, ktorý sa nakazil nebezpečnou baktériou, v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave napokon zomrel. Príčinou má byť nákaza nebezpečnou baktériou Naegleria fowleri, známou ako améba alebo „požieračka mozgu“. Aj keď aktuálne nie je jasné, kde sa chlapec nakazil, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky preventívne zatvoril termálne kúpalisko Vadaš v Štúrove. Chlapec tam bol na školskom výlete.

Práve sladká a teplá voda vytvára ideálne podmienky pre život tejto meňavky. „Žije voľne v sladkej a teplej vode, najmä v jazerách v blízkosti brehu a dna, v sedimente. Tam sa živí sedimentmi,“ uviedol pre interez infektológ Peter Sabaka.

Pripomína, že v minulosti sme už s touto meňavkou mali skúsenosti, a to v 70. rokoch v Československu. V tom čase bolo hlásených viacero smrteľných prípadov z Ústí nad Labem. V roku 2007 bola však napríklad zatvorená pre výskyt améby aj plaváreň v Trenčíne.

Čo je améba a ako útočí na organizmus?

Ako vysvetlil Peter Sabaka, améba je jednobunkový organizmus, respektíve jednobunkový parazit, ktorý však za normálnych okolností v ľudskom tele neparazituje. Len vo veľmi zriedkavých a vzácnych prípadoch sa však môže stať, že sa ňou človek nakazí a dôsledky môžu byť tragické.

Ako sa človek vlastne môže nakaziť? Améba sa do organizmu dostane po tom, čo človek hlboko do nosnej dutiny „naberie“ kontaminovanú vodu.

Tadiaľ môže preniknúť cez sliznicu nosa a cez kosť, ktorá oddeľuje nosnú dutinu od vnútrolebkového priestoru. Tam vyvolá ťažký zápal mozgových blán až zápal mozgu.

Stáva sa to ale veľmi zriedkavo a podľa Sabaku je celosvetovo hlásených len do desať prípadov ročne. Väčšina nákaz, ktoré sú hlásené, pochádzajú buď z kúpania sa v sladkej vode v jazerách, alebo z kúpania v termálnych kúpaliskách.

Náročná liečba

„V mozgu spôsobuje zápal a opuch. Mozog prestáva fungovať, človek upadne do bezvedomia, prestáva dýchať a musí byť napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. Keď sa opuch zhoršuje, môže vyvolať pretlačenie mozgu cez otvor v lebke, čo zhorší zásobenie krvou a de facto nastáva mozgová smrť,“ hovorí Sabaka o priebehu ochorenia.

Podľa jeho slov je liečba veľmi náročná a spravidla prebieha v nemocnici na jednotke intenzívnej starostlivosti. Pacientovi sú podávané lieky, ktoré pôsobia na améby tak, že ich zabíjajú. Úspešnosť liečby je však veľmi nízka, prežijú asi len tri percentá ľudí, ktorí sa nakazia.

„Nakazeniu sa dá predísť tak, že keď sa človek kúpe, neponára sa, aby sa mu nedostala voda do nosa. A keď sa ponára, tak opatrne, alebo používa štipec. To je asi najúčinnejšie, tak sa voda do nosa nedostane,“ radí. Zároveň prízvukuje, že v morskej, respektíve v slanej vode, sa týmto parazitom nakaziť nedá.