S Vémolom je napokon všetko inak: Ohradil sa voči hrozivým tvrdeniam o svojej čeľusti

Foto: Profimedia

Martin Cucík
Karlos Vémola neprežíva najšťastnejšie obdobie.

Momentálne najznámejší český zápasník Karlos Vémola vydal oficiálne vyhlásenie, v ktorom sa ohradil voči správam niektorých médií o jeho zdravotnom stave a žalobe. Správy uvádzali, že sa mu údajne zhoršil zdravotný stav, jeho čeľusť je zdeformovaná a plánuje podať žalobu na políciu.

Zápasníkov mediálny tím tieto informácie dôrazne poprel a označil ich za klamlivé a nepravdivé. „Dôrazne sa v zastúpení Karlosa Vémolu ohradzujeme k tvrdeniam niektorých médií z posledných dní voči zverejneniu klamlivého článku, že „Karlosovi zhnila čelusť a zvažuje žalobu,“ uvádza sa na profile Vémolu.

Ako sme informovali, plánovaný zákrok sa uskutočnil vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe, pričom celý priebeh operácie bol zabezpečený prísnymi bezpečnostnými opatreniami a pod dohľadom väzenskej polície. Po operácii bol Vémola prevezený späť do nemocnice v areáli väznice, kde pokračuje v liečbe.

Zadržaný od minulého roku

Vémola je od 23. decembra obmedzený na osobnej slobode v súvislosti s prípadom, ktorý sa spája s podozrením na medzinárodnú drogovú trestnú činnosť. K zásahu polície došlo len deň pred Vianocami, v čase, keď už verejne hovoril o plánovanej operácii čeľuste.

