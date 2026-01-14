Zadržanie slávneho MMA zápasníka môže mať ďalšiu dohru. Vémola vraj zvažuje žalobu na políciu

Karlos Vémola strávil sviatky odlúčený od rodiny za múrmi väznice. Dôvodom je podozrenie v súvislosti s medzinárodnou trestnou drogovou činnosťou. Podľa vyšetrovateľov sa mal zápasník podieľať na transporte 20 kilogramov kokaínu v Veľkej Británie do Česka. Zadržaný bol deň pred Vianocami práve v čase, keď smeroval na operáciu.
O svojich zdravotných problémoch predtým prehovoril na sociálnych sieťach, pričom vo videu priblížil, že ho čaká operácia čeľuste. Na plánovaný zákrok sa ale nedostavil, nakoľko v daný deň zadržala česká polícia. Ako informuje portál Blesk, posun operácie vraj mal zápasníkovi skomplikovať zdravotný stav.
Konkrétne sa mu mal rozšíriť zápal na ľavej strane čeľuse, ktorý ju následne zdeformoval. V súvislosti s týmito skutočnosťami má Vémola zvažovať žalobu na políciu za ujmu na zdraví.
Samotný zákrok bol realizovaný vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe. Operácia prebehla za prísnych bezpečnostných opatrení a pod dohľadom väzenskej polície. Po zákroku ho následne previezli späť do nemocnice v areáli pankráckej väznice, kde pokračuje liečba.
