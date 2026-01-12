Zvrat v kauze Karlosa Vémolu: Toto ho môže dostať z väzby, jeho blízki už vraj zhromažďujú peniaze

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
Nové informácie o Karlosovi Vémolovi.

Známy MMA zápasník Karlos Vémola by sa mohol už čoskoro dostať na slobodu. Podľa dostupných informácií existuje reálna možnosť jeho prepustenia z väzby na kauciu, ktorú sú jeho blízki pripravení uhradiť. Výška kaucie zatiaľ známa nie je, no v jeho prípade sa údajne nepočíta s rizikom úteku ani ovplyvňovania svedkov.

Podľa informácií CNN Prima NEWS chce Vémolov tím v najbližšom čase oficiálne požiadať o prepustenie na kauciu. Viacerí ľudia z jeho okolia majú byť pripravení prípadnú sumu okamžite zložiť, čo by mohlo znamenať, že zápasník opustí väzbu v priebehu dní alebo najneskôr týždňov.

Informácií je málo

Kauza, ktorá vyvoláva mimoriadny záujem verejnosti aj médií, je zatiaľ z veľkej časti zahalená mlčaním. Národná protidrogová centrála oficiálne potvrdila, že v prípade týkajúcom sa distribúcie kokaínu figuruje celkovo päť osôb. Podľa dostupných informácií však nie je vylúčené, že okruh zapojených ľudí môže byť širší.

Blízki známeho bojovníka zároveň dlhodobo odmietajú, že by sa vedome zapájal do obchodovania s drogami. Aj to má byť dôvodom, prečo orgány činné v trestnom konaní v jeho prípade údajne nevidia vysoké riziko marenia vyšetrovania.

Sláva sa mu nevyplatila

Spomedzi všetkých obvinených je práve Vémola osobou, ktorej ďalší vývoj zaujíma verejnosť najintenzívnejšie. Okrem úspešnej športovej kariéry v MMA je známy aj výraznou mediálnou prezentáciou a okázalým životným štýlom. Má silnú fanúšikovskú základňu, no zároveň aj množstvo kritikov, málokomu však zostáva ľahostajný.

Ak súd vyhovie žiadosti o kauciu, môže známy zápasník opustiť brány väzobnej väznice už v krátkom čase, pričom vyšetrovanie prípadu bude pokračovať na slobode.

