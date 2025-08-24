Ruský minister zahraničných vecí načrtol podmienky mieru: Toto by malo garantovať bezpečnosť na Ukrajine

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Vojna na Ukrajine
Prítomnosť cudzích vojsk na Ukrajine po ukončení vojny je pre Kyjev dôležitá, Rusku sa to nepáči.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v rozhovore pre stanicu NBC News zverejnenom v nedeľu uviedol, že garantom povojnovej bezpečnosti Ukrajiny by mala byť skupina krajín pozostávajúca okrem iného aj z členov Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN). Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Ukrajina musí byť podľa Lavrova neutrálna

Ruský minister zahraničia v rozhovore vyhlásil, že bezpečnosť Ukrajiny by mala garantovať skupina štátov, ktorú budú tvoriť okrem iného aj členovia BR OSN – Spojené kráľovstvo, Čína, Francúzsko, Rusko a Spojené štáty. Takáto skupina by podľa neho mohla zahŕňať aj Nemecko, Turecko alebo ďalšie krajiny.

„Ručitelia by zaručovali bezpečnosť Ukrajiny, ktorá musí byť neutrálna, nesmie byť členom žiadneho vojenského bloku a nesmie vlastniť jadrové zbrane,“ citovalo ruské ministerstvo zahraničia Lavrova. Ten dodal, že pre Rusko je členstvo Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii neprijateľné a že Moskva žiada záruky ochrany rusky hovoriacich ľudí na Ukrajine. Podľa Lavrova je medzi Moskvou a Kyjevom na mieste aj diskusia o územných zmenách.

Foto: SITA/AP

Toto žiada Putin

Lavrov pre NBC News taktiež povedal, že o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu sa ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump zhovárali aj na summite na Aljaške. Putin podľa neho počas diskusie upozornil na neúspešné rokovania v Istanbule v roku 2022, na ktorých Rusko a Ukrajina rokovali o trvalej neutralite Kyjeva výmenou za bezpečnostné záruky od piatich stálych členov BR OSN.

Agentúra Reuters minulý týždeň informovala, že Putin požaduje od Ukrajiny, aby sa vzdala celého regiónu Donbas, zriekla sa ambícií vstúpiť do NATO, zostala neutrálna a nevpustila na svoje územie vojská západných krajín. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zas v nedeľu po boku kanadského premiéra Marka Carneyho vyhlásil, že prítomnosť cudzích vojsk na Ukrajine po ukončení vojny je pre Kyjev dôležitá.

