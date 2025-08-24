Izrael letecky útočil v jemenskom hlavnom meste: Najmenej dvaja ľudia prišli o život, ďalší sú ranení

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Jeden z útokov cielil na vládnu budovu v centre mesta.

Iránom podporovaní jemenskí povstalci húsíovia v nedeľu vyhlásili, že Izrael letecky útočil na ich hlavné mesto Saná a zabil pritom najmenej dvoch ľudí a piatich zranil. Tel Aviv potvrdil, že v jemenskej metropole cieli na vojenské objekty húsíov, píše TASR podľa správ agentúr AP a AFP.

Jemenská televízia al-Masíra bez uvedenia podrobností informovala o izraelskej „agresii na hlavné mesto Saná“. Jemenský zdroj agentúry AFP tvrdí, že jeden z leteckých útokov cielil na vládnu budovu v centre mesta. Zdroj agentúry AP zas uvádza, že údery zasiahli viacero oblastí hlavného mesta vrátane elektrárne a čerpacej stanice. Miestni obyvatelia údajne počuli silné výbuchy aj v okolí prezidentského paláca.

Jemenskí povstalci niekoľkokrát zaútočili na Izrael

„Údery boli vykonané v reakcii na opakované útoky teroristického režimu húsíov proti štátu Izrael a jeho civilistom vrátane odpálenia rakiet a bezpilotných lietadiel smerom k izraelskému územiu v uplynulých dňoch,“ uviedla izraelská armáda vo vyhlásení. Húsíovia ovládajú veľkú časť Jemenu a počas vojny v Pásme Gazy vypustili na plavidlá spojené s Izraelom v Červenom mori desiatky dronov a rakiet, čím ohrozili bezpečnosť svetových námorných trás. Jemenskí povstalci okrem toho niekoľkokrát útočili aj priamo na Izrael.

Húsíovia tvrdia, že ich útoky na ciele spájané s Izraelom a v Izraeli sú prejavom solidarity s Palestínčanmi z Pásma Gazy, kde sa od októbra 2023 odohráva izraelská odveta za vpád palestínskych teroristických kománd na územie na juhu Izraela.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Spojené štáty začali so sťahovaním svojich vojakov zo základní v Iraku: Irak považuje Islamský štát…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac