Ruský dronový útok si vyžiadal 12 životov: Zasiahol v blízkosti firemného autobusu prevážajúceho zamestnancov

Petra Sušaninová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ruský dronový útok v ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti v nedeľu pripravil o život najmenej 12 ľudí a zranil sedem ďalších, oznámil vedúci regionálnej vojenskej správy Olexander Ganža. Na sieti Telegram uviedol, že nepriateľský dron zasiahol v blízkosti firemného autobusu určeného na prepravu zamestnancov jedného z miestnych podnikov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

K útoku podľa vyhlásenia došlo v okrese mesta Pavlohrad, ktoré leží východne od Dnipra. To bolo v noci na nedeľu takisto terčom dronového útoku, pri ktorom zahynuli dvaja civilisti – muž a žena, ako predtým informoval Ganža.

Hlásia straty na životoch, ale aj ranených

„Nepriateľský dron udrel vedľa firemného autobusu v okrese Pavlohradu. Podľa predbežných informácií zahynulo 12 ľudí a ďalších sedem bolo zranených,“ uviedol šéf vojenskej správy na Telegrame s tým, že v Dnepropetrovskej oblasti bol vyhlásený letecký poplach.

Ukrajinská protivzdušná obrana počas noci podľa armády zostrelila 76 z celkovo 90 vyslaných ruských útočných dronov. Svoje ciele na deviatich miestach zasiahlo 14 útočných bezpilotných lietadiel. Ruské dronové útoky na Ukrajine pokračovali aj po svitaní. Ruská strana sa k týmto útokom nevyjadrila. Ruské ministerstvo obrany však informovalo, že v noci na nedeľu bolo nad regiónmi na západe európskej časti Ruska zostrelených 21 ukrajinských dronov.

