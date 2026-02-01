O život prišlo pri dvoch nehodách 16 ľudí: Autobusy zišli z cesty, jeden z nich zrejme prekročil povolenú rýchlosť

Najmenej 16 ľudí zahynulo v nedeľu pri dvoch dopravných nehodách na juhu Turecka, uviedli miestne úrady. Autobus zišiel z diaľnice neďaleko mesta Antalya, pričom zahynulo deväť ľudí a ďalších 25 utrpelo zranenia. Sedem z nich je v kritickom stave, povedal guvernér provincie Antalya Hulusi Şahin.
Pri druhej nehode v meste Burdur na ceste z Antalye do Isparty prišlo o život sedem ľudí a päť ďalších sa zranilo, informovala agentúra DHA. Autobus prevážal 34 cestujúcich zo západného mesta Tekirdag do Antalye, keď zišiel z vozovky.
Úrady nespresnili, či medzi obeťami boli aj cudzinci. „Ide o križovatku, kde by sa nemalo jazdiť rýchlo, no zdá sa, že autobus do nej vošiel vysokou rýchlosťou,“ uviedol guvernér s tým, že vozovka bola klzká v dôsledku dažďa.
Región Antalya na tureckom pobreží Stredozemného mora patrí medzi najvýznamnejšie turistické oblasti krajiny a každoročne ho navštívia milióny domácich aj zahraničných turistov. Oblasť je známa hustou cestnou dopravou, najmä počas dovolenkovej sezóny, pričom kombinácia horského terénu, úzkych úsekov ciest a nepriaznivého počasia často zvyšuje riziko vážnych dopravných nehôd.
