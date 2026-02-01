O život prišlo pri dvoch nehodách 16 ľudí: Autobusy zišli z cesty, jeden z nich zrejme prekročil povolenú rýchlosť

Foto: Profimedia (AFP/ DHA - Demiroren News Agency) )

Petra Sušaninová
SITA
Hlásia tiež ranených.

Najmenej 16 ľudí zahynulo v nedeľu pri dvoch dopravných nehodách na juhu Turecka, uviedli miestne úrady. Autobus zišiel z diaľnice neďaleko mesta Antalya, pričom zahynulo deväť ľudí a ďalších 25 utrpelo zranenia. Sedem z nich je v kritickom stave, povedal guvernér provincie Antalya Hulusi Şahin.

Pri druhej nehode v meste Burdur na ceste z Antalye do Isparty prišlo o život sedem ľudí a päť ďalších sa zranilo, informovala agentúra DHA. Autobus prevážal 34 cestujúcich zo západného mesta Tekirdag do Antalye, keď zišiel z vozovky.

Úrady nespresnili, či medzi obeťami boli aj cudzinci. „Ide o križovatku, kde by sa nemalo jazdiť rýchlo, no zdá sa, že autobus do nej vošiel vysokou rýchlosťou,“ uviedol guvernér s tým, že vozovka bola klzká v dôsledku dažďa.

Región Antalya na tureckom pobreží Stredozemného mora patrí medzi najvýznamnejšie turistické oblasti krajiny a každoročne ho navštívia milióny domácich aj zahraničných turistov. Oblasť je známa hustou cestnou dopravou, najmä počas dovolenkovej sezóny, pričom kombinácia horského terénu, úzkych úsekov ciest a nepriaznivého počasia často zvyšuje riziko vážnych dopravných nehôd.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vodiči, na tento úsek diaľnice D1 si dajte pozor. Dopravná nehoda paralyzovala dva jazdné pruhy

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac