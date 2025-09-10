Ruský dron zasiahol dom v Poľsku: Armáda ich viacero zostrelila, takáto je aktuálna situácia

Jeden z ruských dronov, ktoré sa dnes v noci objavili nad Poľskom, mal zasiahnuť rodinný dom. Spomínaný dom sa nachádza v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve. Zatiaľ však nie je jasné, či dron zasiahol budovu priamo, alebo išlo úlomky.
O incidente píše poľský web Polsat News. Na zverejnených fotografiách je vidieť poškodený rodinný dom. „Z toho, čo viem od obyvateľov, ľudia počuli výbuch a videli aj poľské stíhačky. Situácia je náročná a znepokojujúca, obyvatelia sú skutočne veľmi znepokojení,“ povedal starosta Mariusz Zańko. Ďalší dron sa našiel v obci Czosnówka ležiacej v tom istom regióne. Žiadna osoba neutrpela zranenia.
Uzavreli viacero letísk
Pre vniknutie ruských dronov do poľského vzdušného priestoru bola v noci na stredu dočasne prerušená prevádzka na štyroch letiskách v Poľsku: v mestách Rzeszów a Lublin a na dvoch letiskách vo Varšave. Agentúra Reuters v tejto súvislosti spresnila, že medzi dočasne zatvorenými bolo letisko Rzeszów-Jasionka.
⚡ Russian drone damages residential house in Poland
In the village of Wyryki (Lublin Voivodeship), drone debris fell on a residential house, damaging the roof and a car. No one was injured.
Local residents reported hearing an explosion and seeing Polish fighter jets in the… pic.twitter.com/tv38fRicl6
— NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2025
Poľské operačné velenie prostredníctvom siete X oznámilo, že v záujme zaistenia bezpečnosti poľského vzdušného priestoru vzlietli nielen poľské stíhačky, ale aj lietadlá z iných krajín NATO. Okrem toho pozemné sily protivzdušnej obrany boli uvedené do stavu vysokej pohotovosti.
Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v stredu uviedol, že lietadlá mobilizované v reakcii na opakované narušenia poľského vzdušného priestoru zasiahli „nepriateľské objekty“. „Lietadlá použili zbrane proti nepriateľským objektom,“ napísal Kosiniak-Kamysz na sociálnych sieťach a dodal, že Poľsko je v neustálom kontakte s velením NATO.
Operačné velenie poľských ozbrojených síl (DO RZS) medzitým v stredu ráno oznámilo ukončenie leteckej operácie, ktorá súvisela s nočným narušením poľského vzdušného priestoru dronmi. V súčasnosti prebieha pátranie po možných miestach dopadu objektov.
Poľská armáda sa poďakovala veleniu vzdušných síl NATO a Holandskému kráľovskému letectvu, ktorého stíhačky F-35 sa podieľali na ochrane poľského vzdušného priestoru. Pozemné systémy protivzdušnej obrany a radarového prieskumu sa už vrátili k štandardnej činnosti.
