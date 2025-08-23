Ruský dron na Ukrajine zasiahol autobus s cestujúcimi. Útok neprežila jedna osoba, ďalší sú zranení

Autobus pohybujúci sa po ceste v okrese Syneľnykove v Dnepropetrovskej oblasti na východe Ukrajiny zasiahol v sobotu ráno ruský dron. Dron zabil 59-ročného muža a ďalších piatich ľudí v autobuse zranil. Uviedla to miestna vojenská administratíva, informuje spravodajský web Ukrajinská pravda.
Okrem toho ruská armáda v sobotu ráno v Dnepropetrovskej oblasti navádzanými leteckými bombami zaútočia na obec Malomychajlivka. Útok zranil jedného dospelého civilistu a jedno desaťročné dieťa.
Počas uplynulého týždňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 6 110 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na 1 075 160. Vyplýva to z údajov, ktoré na Facebooku za ostatných sedem dní zverejnil ukrajinský generálny štáb.
