Ako olej s octom, povedal Trump o stretnutí Putina so Zelenským. Zmiešať ich je rovnako ťažké

Prezident Spojených štátov Donald Trump povedal, že zorganizovať stretnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s ruským vodcom Vladimirom Putinom je rovnako ťažké, „ako zmiešať olej s octom“.
„Uvidíme, či budú Putin a Zelenskyj spolupracovať. Viete, je to trochu ako olej a ocot. Nevychádzajú spolu práve najlepšie z pochopiteľných dôvodov,“ povedal v piatok šéf Bieleho domu. Dodal, že ešte „uvidí“, či sa bude musieť na takomto stretnutí zúčastniť aj osobne.
Vyhlásenie Lavrova
Napriek snahe Washingtonu zorganizovať samit lídrov bojujúcich krajín ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v piatok vyhlásil, že žiadne stretnutie medzi Zelenským a Putinom „nie je naplánované“.
Ukrajinský prezident v piatok povedal, že Ukrajina „nemá žiadne dohody s Rusmi“ a že jedinú dohodu dosiahla s Trumpom o ďalšom postupe diplomatického procesu. Zelenskyj vo štvrtok obvinil Rusko, že sa „snaží vyhnúť zorganizovaniu stretnutia“, a dodal, že Moskva chce pokračovať v ofenzíve.
