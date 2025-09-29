Rusko v problémoch na viacerých frontoch: Belgorod po ukrajinskom útoku bez elektriny, ponorka v ohrození

Ilustračná foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
SITA
Vojna na Ukrajine
V meste došlo k významným výpadkom prúdu, obyvatelia sa mali skryť v pivniciach.

V ruskom meste Belgorod hlásia po ukrajinskom útoku rozsiahly výpadok elektriny, prvý od začiatku vojny na Ukrajine. S odvolaním sa na vyjadrenia miestnych predstaviteľov a obyvateľov o tom v nedeľu informovala agentúra DPA, píše TASR.

Bez elektrickej energie zostali večer tisíce domov, podľa svedkov ľudia uviazli vo výťahoch a byty sa ponorili do tmy. Raketa údajne zasiahla tepláreň. Zábery na sociálnych sieťach ukazujú výbuchy a stúpajúci dym.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Rusko spustilo masívny, 12-hodinový útok dronmi a raketami na Kyjev: Poškodili budovu poľského veľvyslanectva
2.
Rusi vypálili „stovky dronov a rakiet“: Ukrajina čelila rozsiahlym útokom, počet obetí môže narásť
3.
Rusko nikdy neplánovalo útok na NATO a krajiny Európskej únie, tvrdí Lavrov. Agresia voči Rusku sa však stretne s reakciou
Zobraziť všetky články (1278)

 

Gubernátor Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov vo videu na platforme Telegram uviedol, že v meste došlo k „významným“ výpadkom prúdu. Upozornil, že poplach pred leteckým útokom stále je stále v platnosti, a obyvateľov vyzval, aby sa ukryli v pivniciach. Gladkov tiež informoval, že zranenia utrpeli dvaja ľudia a že nemocnice používali záložné generátory.

Ukrajinské sily opakovanie zasahujú 300-tisícový Belgorod a rovnomennú oblasť najmä dronmi v rámci obrany proti invázii Ruska. Cieľom je zničiť ruskú vojenskú logistiku, dodala DPA.

Ruská ponorka v problémoch

Na ruskej ponorke Novorossijsk, ktorá je schopná niesť jadrové zbrane, nastali „vážne technické problémy“ a hrozí na nej výbuch. Ponorka sa nachádza v Stredozemnom mori. Informuje o tom web The Mirror s odvolaním sa na ruský telegramový kanál VChK-OGPU. Informovala agentúra SITA.

Pre poškodenie palivového systému uniká palivo do nákladného priestoru. Na ponorke nie sú žiadne náhradné diely na opravy ani kvalifikovaní špecialisti a posádka nie je schopná poruchy opraviť,“ uviedol telegramový kanál. Posádka pravdepodobne nebude mať inú možnosť, ako palivovú zmes prečerpať do mora. Zatiaľ nie je jasné, kde presne v Stredozemnom mori sa incident stal.

Diesel-elektrická útočná ponorka je navrhnutá na prepravu rakiet Kalibr schopných niesť jadrové nálože, ale je nepravdepodobné, že by jadrové zbrane teraz na palube mala, píše The Mirror. Ponorka má 52-člennú posádku a môže zostať pod vodou 45 dní. Nijaké oficiálne vyhlásenie o tom, že by 78 metrov dlhá ponorka mala problémy, sa neobjavilo.

Telegramový kanál VChK-OGPU sa však špecializuje na úniky informácií z ruských bezpečnostných služieb a v minulosti informoval aj o iných námorných nehodách, v ktorých tvrdil, že ich ruské ozbrojené sily ututlávajú.

Keď ponorka Novorossijsk začiatkom júla preplávala Severné more a Lamanšský prieliv, sledovala ju britská hliadková loď Mersey, vrtuľník Wildcat z 815. námornej leteckej perute a špecializované lietadlo Merlin na lov ponoriek. Začiatkom augusta bola ponorka spozorovaná, ako prechádza okolo Gibraltáru a vstupuje do Stredozemného mora.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové odhady na rok 2026 nevyzerajú nádejne, dôchodcovia ostanú sklamaní. O takúto sumu si prilepšia

 

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac