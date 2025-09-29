Rusko v problémoch na viacerých frontoch: Belgorod po ukrajinskom útoku bez elektriny, ponorka v ohrození

V ruskom meste Belgorod hlásia po ukrajinskom útoku rozsiahly výpadok elektriny, prvý od začiatku vojny na Ukrajine. S odvolaním sa na vyjadrenia miestnych predstaviteľov a obyvateľov o tom v nedeľu informovala agentúra DPA, píše TASR.
Bez elektrickej energie zostali večer tisíce domov, podľa svedkov ľudia uviazli vo výťahoch a byty sa ponorili do tmy. Raketa údajne zasiahla tepláreň. Zábery na sociálnych sieťach ukazujú výbuchy a stúpajúci dym.
Russian media report that in the city of Belgorod, the area of a thermal power plant and one of the substations came under attack.
It was also reported that part of the city is without electricity and experiencing problems with water supply.#Ukraine️ #UkraineRussiaWar #Russia pic.twitter.com/ljS3nxZkYv
— Ulfh3dnar (@Ulfh3dnar_) September 28, 2025
Gubernátor Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov vo videu na platforme Telegram uviedol, že v meste došlo k „významným“ výpadkom prúdu. Upozornil, že poplach pred leteckým útokom stále je stále v platnosti, a obyvateľov vyzval, aby sa ukryli v pivniciach. Gladkov tiež informoval, že zranenia utrpeli dvaja ľudia a že nemocnice používali záložné generátory.
Ukrajinské sily opakovanie zasahujú 300-tisícový Belgorod a rovnomennú oblasť najmä dronmi v rámci obrany proti invázii Ruska. Cieľom je zničiť ruskú vojenskú logistiku, dodala DPA.
Ruská ponorka v problémoch
Na ruskej ponorke Novorossijsk, ktorá je schopná niesť jadrové zbrane, nastali „vážne technické problémy“ a hrozí na nej výbuch. Ponorka sa nachádza v Stredozemnom mori. Informuje o tom web The Mirror s odvolaním sa na ruský telegramový kanál VChK-OGPU. Informovala agentúra SITA.
„Pre poškodenie palivového systému uniká palivo do nákladného priestoru. Na ponorke nie sú žiadne náhradné diely na opravy ani kvalifikovaní špecialisti a posádka nie je schopná poruchy opraviť,“ uviedol telegramový kanál. Posádka pravdepodobne nebude mať inú možnosť, ako palivovú zmes prečerpať do mora. Zatiaľ nie je jasné, kde presne v Stredozemnom mori sa incident stal.
Diesel-elektrická útočná ponorka je navrhnutá na prepravu rakiet Kalibr schopných niesť jadrové nálože, ale je nepravdepodobné, že by jadrové zbrane teraz na palube mala, píše The Mirror. Ponorka má 52-člennú posádku a môže zostať pod vodou 45 dní. Nijaké oficiálne vyhlásenie o tom, že by 78 metrov dlhá ponorka mala problémy, sa neobjavilo.
Telegramový kanál VChK-OGPU sa však špecializuje na úniky informácií z ruských bezpečnostných služieb a v minulosti informoval aj o iných námorných nehodách, v ktorých tvrdil, že ich ruské ozbrojené sily ututlávajú.
Keď ponorka Novorossijsk začiatkom júla preplávala Severné more a Lamanšský prieliv, sledovala ju britská hliadková loď Mersey, vrtuľník Wildcat z 815. námornej leteckej perute a špecializované lietadlo Merlin na lov ponoriek. Začiatkom augusta bola ponorka spozorovaná, ako prechádza okolo Gibraltáru a vstupuje do Stredozemného mora.
