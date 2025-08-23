Rusko tvrdí, že v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny obsadilo dve dediny: Dostáva sa bližšie k dôležitému bodu

Ilustračná foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Vojna na Ukrajine
Takto sa ku kroku Ruska vyjadruje Donald Trump.

Ruské ministerstvo obrany v sobotu prostredníctvom sociálne siete Telegram uviedlo, že jeho jednotky v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny obsadili ďalšie dve dediny – Seredné a Kleban-Byk. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Agentúra AFP uvádza, že najmä obsadenie obce Kleban-Byk je dôležitým postupom k mestu Kosťantynivka, ktorého získanie môže byť pre Rusko kľúčovým pri ďalšom postupe ku Kramatorsku – dôležitému logistickému uzlu ukrajinskej defenzívy. Rusko v piatok informovalo, že jeho jednotky v Doneckej oblasti obsadili ešte ďalšie tri dediny.

Foto: SITA/AP

Moskva sa vraj snaží predĺžiť ofenzívu

Najnovšie postupy ruskej armády prichádzajú v čase, keď z iniciatívy amerického prezidenta Donalda Trumpa prebiehajú rokovania o usporiadaní summitu medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a jeho ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským.

Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov však v piatok vyhlásil, že „nie je naplánované žiadne stretnutie“ a podľa vyhlásení Zelenského sa Moskva len snaží predĺžiť svoju ofenzívu. Trump v rovnaký deň novinárom povedal, že v najbližších dvoch týždňoch spraví dôležité rozhodnutie ohľadom vojny na Ukrajine, pričom dodal, že Moskva môže čeliť obrovským sankciám alebo Spojené štáty môžu taktiež „nespraviť nič“.

