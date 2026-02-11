Rusko sa chystá na nebezpečný manéver: Putin sa zrejme obáva situácie v Grónsku, chce reagovať

Roland Brožkovič
TASR
Rusku zjavne prekáža, že NATO vysiela vojakov na svoje vlastné územie.

Rusko pohrozilo vojenskými „protiopatreniami“ v prípade, že Západ posilní svoju vojenskú prítomnosť v Grónsku, povedal v stredu ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Niekoľko európskych krajín vyslalo v uplynulých týždňoch menšie jednotky vojakov do Grónska po tom, čo americký prezident Donald Trump opakovane vyhlásil, že chce tento arktický ostrov anektovať. „V prípade militarizácie Grónska a vytvorenia vojenských kapacít zameraných proti Rusku prijmeme samozrejme primerané protiopatrenia vrátane tých vojensko-technických,“ uviedol Lavrov v prejave pred ruským parlamentom.

Občania druhej kategórie

Americký prezident od svojho zámeru prevziať kontrolu nad Grónskom, poloautonómnym územím Dánska, ustúpil v januári po tom, ako s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa tohto ostrova a širšieho arktického regiónu. Predtým varoval, že ak Grónsko nezaberú Spojené štáty, mohli by tak urobiť Rusko alebo Čína.

„USA, Dánsko a Grónsko si to musia vyriešiť sami,“ zdôraznil Lavrov. Ruský minister zahraničných vecí zároveň obvinil Dánsko, že s Grónčanmi zaobchádza ako s „občanmi druhej kategórie“.

