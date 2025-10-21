Rusko rozumie len sile: Ukrajina predlžuje stanné právo. Zelenskyj hovorí, že Putin sa o mier zaujíma len vtedy, keď cíti strach

Ukrajinský parlament v utorok schválil predlženie stanného práva a všeobecnej mobilizácie o ďalších 90 dní do februára 2026. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA, odvolávajúcej sa na tlačové oddelenie tamojšieho parlamentu.
Návrhy na predĺženie predložil parlamentu prezident Volodymyr Zelenskyj a poslanci ich v utorok schválili dvojtretinovou väčšinou. Bez predĺženia by ich platnosť vypršala 5. novembra. Stanné právo a mobilizáciu vyhlásili na Ukrajine najskôr na 30 dní po prvý raz na začiatku ruskej invázie vo februári 2022.
Odvtedy ich poslanci pravidelne predlžujú. Muži vo veku od 22 do 60 rokov, spôsobilí na vojenskú službu podľa týchto nariadení, majú až na niekoľko výnimiek zakázané opustiť krajinu. Poslanci v auguste zvýšili vekovú hranicu na 22 rokov z pôvodných 18 rokov.
Putin sa k diplomacii vracia len pod tlakom
„Len pred niekoľkými týždňami, keď Putin cítil skutočný tlak a hrozbu Tomahawkov, okamžite prejavil ochotu vrátiť sa k diplomacii,“ vyhlásil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Avšak hneď ako tlak trochu poľavil, Rusi sa začali z diplomacie vykrúcať a odďaľovať dialóg,“ dodal ukrajinský líder na sieti X. Zelenskyj sa takto vyjadril v súvislosti s ruskými útokmi na ukrajinskú infraštruktúru a energetické zariadenia. „Iba tlak na Rusko to môže zastaviť,“ dodal.
Samit Putin – Trump zatiaľ nemá stanovený termín
Rusko v utorok uviedlo, že neexistuje „presný časový rámec“ pre samit medzi Vladimirom Putinom a Donaldom Trumpom o Ukrajine. „Pôvodne tu nebol stanovený žiadny presný časový rámec,“ povedal v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom.
Na otázku, či by sa samit mohol odložiť, Peskov odpovedal: „Nemôžete odložiť niečo, čo ešte nebolo presne stanovené… Je potrebná príprava, seriózna príprava.“ Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov predtým v utorok povedal, že je „predčasné“ hovoriť aj o detailoch prípravného stretnutia medzi ministrami zahraničia Sergejom Lavrovom a Marcom Rubiom. Informácie pochádzajú z agentúry AFP a webu Ukrajinská pravda.
Nahlásiť chybu v článku