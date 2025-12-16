Rusko odmietlo „vianočné prímerie“ na Ukrajine: Oháňa sa tým, že chce trvalý mier v Európe

Ilustračná foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Vojna na Ukrajine
Vianočné prímerie na Ukrajine nebude.

Rusko nechce prímerie, ktoré by Kyjevu poskytlo čas na oddych a možnosť pripraviť sa na pokračovanie vojny, ale plnohodnotný mier, vyhlásil v utorok hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v odpovedi na otázku o postoji Moskvy k návrhu Kyjeva na prípadné vianočné prímerie. TASR o tom informuje na základe správ denníka Le Monde a stanice BBC.

Ak chcú Ukrajinci uprednostniť krátkodobé, nerealistické riešenia pred dohodou, je nepravdepodobné, že budeme ochotní sa na tom zúčastniť,“ povedal Peskov v súvislosti s možným vianočným prímerím.

Chceme mier, nie prímerie, ktoré by v podstate dalo Ukrajine odklad a vydláždilo cestu k obnoveniu bojov. Chceme ukončiť túto vojnu, dosiahnuť naše ciele, brániť naše záujmy a zaručiť mier v Európe do budúcnosti. To je to, čo chceme,“ zdôraznil Peskov.

Vyzýva aj Európa

Na zastavenie bojov na Ukrajine počas Vianoc vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina v pondelok aj nemecký kancelár Friedrich Merz. „Možno má ruské vedenie ešte kúsok ľudskej slušnosti a aspoň na pár dní počas Vianoc nechá obyvateľstvo na pokoji od tohto teroru,“ povedal Merz v pondelok večer na tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Berlíne.

Ruské médiá pred týždňom pripomenuli, že počas tzv. špeciálnej vojenskej operácie – ide o termín, ktorým sa v Rusku označuje ruská invázia na Ukrajinu – ruské vedenie vyhlásilo prímerie iba jediný raz: pri príležitosti 80. výročia Dňa víťazstva. Putinov rozkaz zastaviť všetky vojenské operácie platil od polnoci 8. mája do polnoci 11. mája.

Patriarcha moskovský a celej Rusi Kirill vyzval začiatkom roka 2024 na vianočné prímerie, aby sa veriaci mohli zúčastniť na sviatočných bohoslužbách. Ukrajinská strana však tento návrh odmietla a označila ho za propagandistický krok.

