Rusko má na krku ďalšie sankcie: Európska krajina oznámila 90 nových obmedzení

Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Vojna na Ukrajine
Británia uvalila ďalšie sankcie na Rusko.

Britská vláda v stredu uvalila sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti — Lukoil a Rosnefť, ako aj na 51 tankerov z tzv. ruskej tieňovej flotily. Týchto 90 nových sankcií podľa vyhlásenia vlády „zasahuje priamo do srdca“ financovania vojny ruského prezidenta Vladimira Putina.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a vyhlásenia britskej vlády zverejneného na jej internetovej stránke.

Sankcie budú zamerané na ropu, zemný plyn a tieňovú flotilu

Vláda v Londýne tvrdí, že Lukoil a Rosněfť dokopy exportujú 3,1 milióna barelov ropy denne. Uvalenie sankcií podľa nej demonštruje jej odhodlanie odstaviť Putinove zdroje príjmov, pričom sa tieto kroky zameriavajú na ruské spoločnosti a globálnych podporovateľov.

„V tomto kritickom momente pre Ukrajinu Európa zintenzívňuje svoje úsilie. Británia a spojenci spoločne vyvíjajú tlak na Putina — zameriavame sa na jeho ropu, plyn a tieňovú flotilu — a nepoľavíme, kým sa nevzdá svojej neúspešnej dobyvačnej vojny a nezačne brať mier vážne,“ uviedla britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová.

Ilustračná foto: Unsplash

Bezpečnosť Ukrajiny je podľa Cooperovej dôležitá pre bezpečnosť a stabilitu celej Európy a Británie. Stredajší krok je ďalším smerom k spravodlivému a trvalému mieru na Ukrajine a k bezpečnejšej Británii. „Kroky, ktoré podnikáme proti ruskej agresii spoločne s partnermi naprieč Európou, nás posilňujú aj doma,“ dodala šéfka britskej diplomacie.

Britská ministerka financií Rachel Reevesová tvrdí, že terčom sankcií je aj sedem špecializovaných tankerov na skvapalnený zemný plyn (LNG) a na čínsky LNG terminál Pej-chaj. Británia tiež zakáže dovoz ropných produktov spracovaných v tretích krajinách z ropy ruského pôvodu.

Najnovšie sankcie zasahujú podniky dodávajúce elektroniku nevyhnutnú pre ruské drony a rakety, ktorými Rusko útočí na susednú Ukrajinu, a to v krajinách ako Čína, Singapur, Thajsko a Turecko.

