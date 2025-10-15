Fico sa pustil do Bruselu: EÚ sa podľa neho viac stará o Ukrajinu než o vlastnú ekonomiku. Sankcie nateraz riešiť odmieta

Predseda vlády Robert Fico mal v rámci prípravy na zasadnutie Európskej Rady (ER) telefonát s jej predsedom Antoniom Costom. Uviedol, že nemá záujem zaoberať sa sankčnými balíkmi proti Rusku, ak sa nebudú riešiť krízy ohľadom automobilového priemyslu či energií.
Fico vyslovil počudovanie, že predstavitelia štátov Európskej únie sa idú opäť ako prioritnou témou zaoberať Ukrajinou, a nie obrovskými ekonomickými a politickými problémami EÚ.
Európska ekonomika sa stáva nekonkurencieschopná, myslí si
Premiér to uviedol v stanovisku s tým, že opakovane Costovi pripomenul, že nemá záujem zaoberať sa sankčnými balíkmi proti Rusku, kým nebude vidieť v záveroch samitu ER politické pokyny pre Európsku komisiu, ako sa vyrovnať s krízou automobilového priemyslu a vysokými cenami energií, pre ktoré sa európska ekonomika stáva absolútne nekonkurencieschopná.
„Odmietam, aby sme takéto vážne témy “vybavili” v záveroch ER všeobecnými frázami, kým pomoci Ukrajine a podpore vojny venovali detailné rozhodnutia a postoje,“ vyhlásil Fico. Ako doplnil, v tejto súvislosti oznámil Costovi, že vo veci automobilového priemyslu a cien energií predloží Slovensko podstatne konkrétnejšie návrhy, ako sú tie, ktoré dnes môžeme vidieť v návrhu záverov.
Nahlásiť chybu v článku