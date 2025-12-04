Rusko chce vymazať ich identitu a miesto, kam patria: Unesené ukrajinské deti posielali aj do táborov v KĽDR

Najmenej dve ukrajinské deti z tisícok, ktoré Rusko unieslo z okupovaných oblastí Ukrajiny, boli násilne odvlečené do „reedukačného“ tábora v Severnej Kórei, uviedla v stredu expertka z ukrajinského centra pre ľudské práva Kateryna Raševská počas vypočúvania pred podvýborom amerického Senátu.
TASR o tom píše podľa správ stanice Sky News a ukrajinského spravodajského webu Hromadske.
Deti poslali do tábora 9000 kilometrov od domova
„Dvanásťročný Miša z okupovanej Doneckej oblasti a 16-ročná Liza z okupovaného mesta Simferopoľ boli poslaní do tábora Songdowon v Severnej Kórei, 9000 kilometrov od domova,“ povedala Raševská. „Deti tam viedli k tomu, aby ‚zničili japonských militaristov‘ a stretli sa tiež s kórejskými veteránmi, ktorí v roku 1968 zaútočili na loď amerického námorníctva Pueblo a zranili a zabili deväť amerických vojakov,“ dodala.
Raševská informovala, že bolo zdokumentovaných 165 reedukačných táborov, kde sú ukrajinské deti podrobené militarizácii a rusifikácii. Takéto tábory podľa jej slov existujú na okupovaných územiach, ale aj v samotnom Rusku, Bielorusku a na území spomínanej Severnej Kórey.
Výpoveď ukrajinskej veľvyslankyne v USA
Podvýbor tiež vypočul ukrajinskú veľvyslankyňu v USA Oľhu Stefanišynovú, ktorá uviedla, že od začiatku ruskej invázie „boli tisíce ukrajinských detí násilím odvlečené“ a prevezené z okupovaných území do Ruska alebo Bieloruska „v rozpore s medzinárodným právom“.
Ambasádorka dodala, že tieto deti boli „vystavené tlaku, aby si zmenili mená, jazyk, identitu a dokonca aj občianstvo“.
„Toto nie je humanitárna evakuácia. Je to pokus vymazať ich identitu a miesto, kam patria,“ varovala veľvyslankyňa.
Cieľom je oslabiť Ukrajinu zvnútra
Podľa Raševskej je cieľom tejto operácie „prinútiť Ukrajincov, aby sa navzájom zabíjali“. V roku 2023 vydal Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu zatykače na ruského prezidenta Vladimira Putina a ruskú ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú Belovovú pre podozrenie z nezákonného únosu ukrajinských detí z okupovaných území do Ruska.
V júli 2023 začala ukrajinská generálna prokuratúra vyšetrovanie účasti Bieloruského červeného kríža na deportácii detí. V roku 2024 bola založená Medzinárodná koalícia pre návrat ukrajinských detí, ktorá pozostáva zo 41 krajín a Rady Európy.
