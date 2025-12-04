Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci

Foto: redakcia interez

Martin Cucík
Vianočné trhy
V Nitre sa otvorili brány na vianočných trhoch. Boli sme sa pozrieť, ako to mesto zvládlo tento rok a, samozrejme, aké sú ceny v stánkoch.

Zimná atmosféra v centre Nitry vypukla už naplno. Tohtoročné nitrianske vianočné mestečko otvorilo svoje brány 28. novembra 2025 a vianočné trhy si môžete vychutnať až do 31. decembra. Pre obyvateľov i návštevníkov to znamená možnosť nakúpiť remeselné darčeky, ochutnať sezónne dobroty a zároveň si užiť sviatočnú atmosféru s priateľmi či rodinou. Boli sme sa pozrieť, aké stánky sú k dispozícii a aké ceny môžu ľudia očakávať.

Návštevníci sa môžu tešiť okrem remeselných stánkov aj na obrovské vyhliadkové koleso či na ozdobené ulice okolo námestia, ktoré zaplavili vianočné dekorácie. Zároveň je pripravený pestrý program, ktorý potrvá až do konca decembra. V strede námestia je veľký svetelný nápis s rokom 2025, ktorý sa vždy večer rozsvieti. Pripomína nám, že už o niekoľko dní sa prehupneme do ďalšieho roka.

Viac z témy Vianočné trhy:
1.
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
2.
12 eur za klobásu a 3,20 za chlieb s masťou: Ceny na vianočných trhoch pobúrili Slovákov, spustili ostrú diskusiu
3.
Ak idete na vianočné trhy, všímajte si tieto veci: Neporiadni predajcovia vám môžu spôsobiť veľké nepríjemnosti
Zobraziť všetky články (48)
Cestou k trhom uvidíte ikonický Pribinov meč. Foto: redakcia interez

Ako už býva zvykom, ľudia aj tentoraz riešia, koľko eur si majú prichystať do peňaženiek a či nápoje a jedlo zdraželi. Vyrazili sme preto na námestie, aby sme zmapovali aktuálnu ponuku stánkarov v Nitre a zistili, čo si na nás nachystali tento rok.

Svätoplukovo námestie a pešia zóna sa zmenili na vianočné mestečko, vzduchom sa niesla vôňa medoviny, gaštanov a perníkov, a celé mesto sa ponorilo do sviatočnej atmosféry.

V mestečku sa nachádza až 30 stánkov s rôznym sortimentom, od nápojov cez gastronómiu až po remeselné výrobky. Z pohľadu konečných cien je nutné podotknúť, že nájom sa pohybuje od 700 eur až po cca 15 000 eur za celkový čas, a teda až do 31. decembra.

Punč od 2,49 eura, „Turbo“ variant za 6

Klasický punč začína na cene 2,49 eura, čo je trochu zvláštna cena. Pripomína nejakú špeciálnu akciu v bežnom supermarkete. Na výber je viacero variantov. Pre odvážlivcov je, samozrejme, v ponuke aj Turbo punč, ten začína na zhruba šiestich eurách. Ak ste naozaj odvážni, môžete si dať aj Tatra punč, kde vám už samotný názov prezradí, o aký nápoj pôjde. Tradičná medovina je v cene od 1,50 eura za 1 dcl.

Foto: redakcia interez

Keď sme sa prechádzali námestím, ceny boli, samozrejme, rôzne. V niektorých stánkoch sme našli nápoje aj za vyššie ceny. K dispozícii je aj teplý Aperol za 5 eur, punč s tvrdým alkoholom začína tiež približne na piatich eurách.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac