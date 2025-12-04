Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci

Zimná atmosféra v centre Nitry vypukla už naplno. Tohtoročné nitrianske vianočné mestečko otvorilo svoje brány 28. novembra 2025 a vianočné trhy si môžete vychutnať až do 31. decembra. Pre obyvateľov i návštevníkov to znamená možnosť nakúpiť remeselné darčeky, ochutnať sezónne dobroty a zároveň si užiť sviatočnú atmosféru s priateľmi či rodinou. Boli sme sa pozrieť, aké stánky sú k dispozícii a aké ceny môžu ľudia očakávať.
Návštevníci sa môžu tešiť okrem remeselných stánkov aj na obrovské vyhliadkové koleso či na ozdobené ulice okolo námestia, ktoré zaplavili vianočné dekorácie. Zároveň je pripravený pestrý program, ktorý potrvá až do konca decembra. V strede námestia je veľký svetelný nápis s rokom 2025, ktorý sa vždy večer rozsvieti. Pripomína nám, že už o niekoľko dní sa prehupneme do ďalšieho roka.
Ako už býva zvykom, ľudia aj tentoraz riešia, koľko eur si majú prichystať do peňaženiek a či nápoje a jedlo zdraželi. Vyrazili sme preto na námestie, aby sme zmapovali aktuálnu ponuku stánkarov v Nitre a zistili, čo si na nás nachystali tento rok.
Svätoplukovo námestie a pešia zóna sa zmenili na vianočné mestečko, vzduchom sa niesla vôňa medoviny, gaštanov a perníkov, a celé mesto sa ponorilo do sviatočnej atmosféry.
V mestečku sa nachádza až 30 stánkov s rôznym sortimentom, od nápojov cez gastronómiu až po remeselné výrobky. Z pohľadu konečných cien je nutné podotknúť, že nájom sa pohybuje od 700 eur až po cca 15 000 eur za celkový čas, a teda až do 31. decembra.
Punč od 2,49 eura, „Turbo“ variant za 6
Klasický punč začína na cene 2,49 eura, čo je trochu zvláštna cena. Pripomína nejakú špeciálnu akciu v bežnom supermarkete. Na výber je viacero variantov. Pre odvážlivcov je, samozrejme, v ponuke aj Turbo punč, ten začína na zhruba šiestich eurách. Ak ste naozaj odvážni, môžete si dať aj Tatra punč, kde vám už samotný názov prezradí, o aký nápoj pôjde. Tradičná medovina je v cene od 1,50 eura za 1 dcl.
Keď sme sa prechádzali námestím, ceny boli, samozrejme, rôzne. V niektorých stánkoch sme našli nápoje aj za vyššie ceny. K dispozícii je aj teplý Aperol za 5 eur, punč s tvrdým alkoholom začína tiež približne na piatich eurách.
