Rusko bombardovalo Doneck: Zasiahli aj obytný panelák, medzi zranenými trojročné dievčatko

Ruské sily vykonali letecký útok na mesto Sloviansk v Doneckej oblasti na východe Ukrajine, pri ktorom bolo zranených osem ľudí, vrátane dvoch detí. Referuje o tom web Ukrajinská pravda.
Podľa Vadyma Filaškina, vedúceho vojenskej správy Doneckej oblasti, ruské jednotky zhodili na mesto deväť bômb, pričom jedna z nich zasiahla obytný panelák.
„Minimálne osem ľudí, vrátane dvoch detí, bolo zranených v dôsledku viacerých útokov na Sloviansk,“ uviedol Filaškin. Pri stredajšom večernom raketovom útoku na mesto Kryvyj Rih v Dnipropetrovskej oblasti bolo zranených päť ľudí, z ktorých traja boli prevezení do nemocnice v stredne ťažkom stave. Medzi zranenými osobami je aj trojročné dievčatko.
Minulým útokom podľahlo iba 6-ročné dievčatko
Vedúci vojenskej správy v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny Oleksandr Prokudin zasa na Telegrame uviedol, že 6-ročné dievčatko, ktoré bolo zranené pri stredajšom ruskom útoku na okres Dniprovskyj, v nemocnici zomrelo. Prokudin uviedol, že lekári bojovali o jej život až do samého konca, ale jej zranenia boli príliš vážne. Otec dieťaťa bol hospitalizovaný. Štyridsaťdeväťročný muž utrpel poranenia panvy a nachádza sa v stredne ťažkom stave.
