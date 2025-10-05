Ruské útoky si vyžiadali obete aj výpadky elektriny: Putin varuje, že dodávky Tomahawkov by zničili dobré vzťahy s USA

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ukrajinu zasiahli ruské útoky aj drony, zomrelo najmenej päť ľudí.

Rusko v noci na nedeľu podniklo rozsiahle raketové a dronové útoky na Ukrajinu, ktoré si vyžiadali najmenej päť obetí a spôsobil škody na infraštruktúre vo viacerých oblastiach, uviedli tamojšie úrady.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters. V Ľvovskej oblasti boli hlásené štyri obete. Došlo tiež k niekoľkým požiarom vrátane toho v priemyselnom parku v meste Ľvov a niektoré časti mesta zaznamenali výpadok elektrickej energie.

Starosta Ľvova vyzval obyvateľov, aby zostali doma

Starosta Ľvova Andrij Sadovyj vyzval obyvateľov, aby zostali doma, kým sa podarí dostať plamene pod kontrolu. Jedna osoba prišla o život a deväť ďalších utrpelo zranenia aj pri útoku na Záporožskú oblasť, uviedol miestny gubernátor Ivan Fedorov. Desaťtisíce domácností zostali bez elektriny.

Foto: SITA/AP

Poškodenie civilnej infraštruktúry zaznamenali tamojšie úrady aj v Ivanofrankivskej, Vinnyckej, Černihivskej, Chersonskej, Charkovskej a Odeskej oblasti, uviedla premiérka Julija Svyrydenková. „Ďalší úmyselný teror proti civilistom,“ napísala na platforme X.

Ukrajina žiada rýchlu reakciu spojencov

„Moskva pokračuje v útokoch na domy, školy a energetické zariadenia. Dokazuje tak, že ničenie je aj naďalej jej jedinou stratégiou,“ doplnila. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že ruské sily vypálili viac ako 50 rakiet a takmer 500 dronov na Ukrajinu.

„Očakávam od vládnych predstaviteľov, že budú konať rýchlo a efektívne, aby sa dôsledky útokov v zasiahnutých oblastiach odstránili,“ napísal na X. „Potrebujeme väčšiu ochranu a rýchlejšiu implementáciu všetkých obranných dohôd, najmä v oblasti protivzdušnej obrany… Amerika a Európa musia konať, aby prinútili Putina zastaviť,“ dodal.

V súvislosti s útokmi ruskej armády Poľsko a jeho spojenci z aliancie NATO v nedeľu ráno vyslali lietadlá na zaistenie bezpečnosti poľského vzdušného priestoru, informovali poľské ozbrojené sily na X.

Sstrely Tomahawk môžu zničiť vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom

Vzťahy medzi Ruskom a Spojenými štátmi by sa podľa Vladimira Putina mohli úplne rozpadnúť, ak by Washington súhlasil s dodávkou amerických riadených striel Tomahawk Ukrajine. O túto zbraň požiadal prezidenta Donalda Trumpa ukrajinský líder Volodymyr Zelenskyj. O situácii informovali agentúry čtk a Reuters.

Foto: SITA/AP

Putin v sobotu varoval, že takéto rozhodnutie by úplne zničilo doterajšie diplomatické snahy o zmiernenie napätia. „To by viedlo k zničeniu našich vzťahov alebo aspoň tých pozitívnych trendov, ktoré sa v týchto vzťahoch objavili,“ povedal podľa agentúry Reuters. Ruský prezident tvrdí, že dodávky dlhodostrelných striel by Moskva považovala za priamu hrozbu pre svoju bezpečnosť.

Trump označil Rusko za „papierového tigra“

Americký prezident Donald Trump sa k situácii vyjadril už skôr, keď kritizoval Putina za to, že na Ukrajine nedosiahol mier. Ruský režim označil za „papierového tigra“, pretože sa mu nepodarilo vojensky ovládnuť Ukrajinu. Putin na tieto slová reagoval minulý týždeň vyhlásením, že možno práve NATO je tým skutočným „papierovým tigrom“, keďže sa aliancii nepodarilo zastaviť postup ruských síl.

Washington zatiaľ o dodávkach nerozhodol

Podľa agentúry ČTK sa americký viceprezident J. D. Vance v septembri vyjadril, že Spojené štáty zvažujú ukrajinskú žiadosť o poskytnutie striel Tomahawk s dlhým doletom, ktoré by teoreticky mohli zasiahnuť aj Moskvu. Zatiaľ však nie je známe, či vo Washingtone padlo konečné rozhodnutie.

