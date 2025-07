Rusi údajne obsadili dedinu na Ukrajine, nazvali ju „Karl Marx“: Tvrdia, že prenikli hlboko do nepriateľskej obrany

Rusko v nedeľu oznámilo, že zabralo ďalšiu dedinu na západe ukrajinskej Doneckej oblasti, zatiaľ čo jednotky Moskvy napredujú smerom k susednej Dnepropetrovskej oblasti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Ofenzíva Moskvy na Ukrajine trvá už viac ako tri roky, pričom útoky sa za uplynulú dobu zintenzívnili a rokovania o prímerí pod vedením USA zatiaľ nepriniesli zastavenie bojov.

Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že ruské jednotky dobyli dedinu Myrne, pričom použili jej sovietsky názov „Karl Marx“. Obec leží pri hranici Doneckej a Dnepropetrovskej oblasti.

Russian forces have captured the defense line in Myrne, west of Yampolivka. pic.twitter.com/F1JB9czgk2

