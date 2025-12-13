Rusi masívne útočili hypersonickými raketami, bez elektriny sú tisíce Ukrajincov. Zelenskyj hovorí o ničení krajiny

„Stále sa snažia zničiť našu krajinu a spôsobiť nášmu ľudu čo najväčšiu bolesť,“ uviedol na margo útokov Zelenskyj.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uviedol, že ruské nočné útoky poškodili viac ako desať civilných zariadení po celej Ukrajine, po ktorých zostali tisíce ľudí v siedmich regiónoch bez elektrickej energie. Moskva zas potvrdila, že v noci zaútočila na ukrajinskú infraštruktúru hypersonickými raketami.

Je dôležité, aby teraz všetci videli, čo Rusko robí, pretože tu zjavne nejde o ukončenie vojny,“ podotkol Zelenskyj na sociálnych sieťach. „Stále sa snažia zničiť našu krajinu a spôsobiť nášmu ľudu čo najväčšiu bolesť,“ dodal.

Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že vykonalo „masívny útok“ na ukrajinskú armádu a energetické zariadenia s použitím hypersonických rakiet Kinzhal. Podľa Moskvy išlo o „odpoveď na teroristické útoky Ukrajiny na civilné ciele v Rusku“.

