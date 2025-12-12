Ukrajina by sa mohla stať členom EÚ do roku 2027: Zelenskyj verí, že Trump presvedčí nesúhlasiacich lídrov

Foto: TASR/AP

Dana Kleinová
SITA
Zelenskyj prehlásil, že americký prezident má rôzne páky vplyvu, ktorými presvedčí tých, ktorí v súčasnosti blokujú Ukrajinu.

Ukrajina by sa podľa najnovšieho plánu USA na ukončenie vojny s Ruskom mohla stať členským štátom Európskej únie už v januári 2027, uviedol v piatok pre agentúru AFP ukrajinský vládny zdroj.

Zložitý proces pristúpenia k EÚ zvyčajne trvá roky a vyžaduje si jednomyseľné hlasovanie všetkých 27 členov bloku, pričom niektoré krajiny, najmä Maďarsko, opakovane vyjadrujú nesúhlas so vstupom Ukrajiny.

Američania sú jej najväčšou podporou

Myšlienka rýchleho vstupu Ukrajiny do Únie je súčasťou najnovšej verzie mierového plánu presadzovaného Spojenými štátmi, ktorý v posledných týždňoch vyvolal v celej Európe horúčkovité diplomatické úsilie. Plán však počíta aj s tým, že Ukrajina odstúpi Rusku časť svojho územia.

„Je to tam uvedené, ešte sa o tom bude rokovať, ale Američania to podporujú,“ povedal v súvislosti s americkým plánom vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ, ktorý si neželal byť menovaný.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok na tlačovej konferencii povedal, že Washington dokáže presvedčiť lídrov, ktorí sú proti členstvu Ukrajiny v Európskej únii, aby svoj postoj zmenili.

„Spojené štáty môžu podniknúť kroky na odblokovanie našej cesty do Európskej únie,“ uviedol Zelenskyj a dodal, že „americký prezident má rôzne páky vplyvu, ktorými presvedčí tých, ktorí v súčasnosti blokujú Ukrajinu.“

O vstup do EÚ sa usiluje dlhodobo

Kyjev sa dlhodobo usiluje o členstvo v EÚ a od proeurópskej revolúcie v roku 2014 zavádza reformy, ale má problém s odstránením rozsiahlej korupcie, čo je jeden zo základných predpokladov vstupu do Únie.

Po ukončení minulotýždňového diplomatického turné by sa mal Zelenskyj v pondelok stretnúť v Berlíne s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom, lídrami EÚ a britským premiérom Keirom Starmerom. Bližšie informácie o Zelenského ceste do Nemecka zverejnené neboli.

Moskva v piatok naznačila, že je skeptická voči snahám o prepracovanie amerického plánu, ktorý doteraz vo veľkej miere podporovala a rešpektovala väčšinu jeho základných požiadaviek.

„Máme dojem, že táto verzia, ktorá sa predkladá na diskusiu, bude horšia,“ povedal pre denník Kommersant poradca Kremľa pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ultimátum pre USA: Európania a Kyjev odmietajú rokovať o okupovanom území bez bezpečnostných záruk

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Vianočné trhy
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac