Rozsudok je zrušený: Susko uspel na Najvyššom súde s dovolaním vo veci bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika

Foto: TASR - Martin Baumann/ Ján Krošlák

Petra Sušaninová
SITA
Zrušené boli aj ďalšie rozhodnutia.

Minister spravodlivosti Boris Susko uspel na Najvyššom súde SR s dovolaním v trestnej veci bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Ako pre SITA uviedla hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová, na dnešnom neverejnom zasadnutí s následným verejným vyhlásením rozsudku najvyšší súd vyslovil, že rozsudkom z 24. mája 2022, ktorým bol Kováčik uznaný za vinného, bol porušený zákon v neprospech obvineného a predmetný rozsudok na základe dovolania ministra ako aj samotného Kováčika zrušil.

Rovnako dovolací súd zrušil aj skorší rozsudok Špecializovaného trestného súdu z 20. septembra 2021 ako aj ďalšie rozhodnutia na zrušené rozhodnutia obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad. Špecializovanému trestnému súdu zároveň najvyšší súd prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) ešte v lete 2024 podal dovolanie vo veci odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a zároveň rozhodol o prerušení výkonu rozsudku Najvyššieho súdu SR, ktorý Kováčikovi uložil trest osem rokov väzenia. Reagoval tak na doručený podnet obhajcu odsúdeného, ktorý vyhodnotil ako opodstatnený.

„Podľa jeho názoru boli pri zisťovaní skutkového stavu závažným spôsobom porušené ustanovenia, ktorými sa má zabezpečiť objasnenie veci, respektíve právoplatné rozhodnutie vychádza zo skutkového stavu, ktorý bol na základe vykonaných dôkazov v podstatných okolnostiach nesprávne zistený, čo mohlo mať za následok porušenie práva na spravodlivé súdne konanie,“ uviedlo vtedy ministerstvo spravodlivosti. Doplnil, že dovolanie, ako aj prerušenie či odloženie výkonu rozhodnutia sú štandardné inštitúty nášho právneho poriadku, ktoré sa opakovane využívajú v doterajšej rozhodovacej činnosti rezortu spravodlivosti.

Foto: TASR – Ján Krošlák

Z čoho mal byť vinný?

Najvyšší súd (NS) SR uznal 24. mája 2022 Dušana Kováčika za vinného z toho, že prijal úplatok 50-tisíc eur za to, že Úrad špeciálnej prokuratúry v roku 2017 nepodal sťažnosť proti prepusteniu šéfa zločineckej skupiny takáčovci Ľubomíra Kudličku z väzby. Jeho vinu odvolací súd tiež uznal v prípade prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti, keď neoprávnene poskytol spisy k trestným veciam bývalému šéfovi daňových kriminalistov Ľudovítovi Makóovi. Za to mu uložil trest osem rokov väzenia a peňažný trest 100-tisíc eur.

Špecializovaný trestný súd pôvodne uznal Kováčika za vinného aj zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Za to mu uložil trest 14 rokov väzenia a tiež trest prepadnutia majetku. NS SR však tento verdikt zrušil, keďže predmetné skutky podľa odvolacieho senátu neboli preukázané.

Kováčika následne v septembri 2024 uznal Špecializovaný trestný súd za vinného aj v druhej korupčnej kauze. Kauza sa týkala prijatia úplatku 50-tisíc eur od podnikateľa Petra Košča, ktorý bol ukrytý v knihe. Súd zároveň upustil od uloženia súhrnného trestu pre Kováčika, nakoľko doterajší trest z prvej kauzy považoval za dostatočný.

