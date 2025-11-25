Rozhodnutie, aké nik nečakal. Farmárka chcela odstúpiť, potom však spravila niečo, čo by na ňu málokto povedal

Igor nebol jediný, kto sa rozhodol pre finále riskovať všetko.

Na Farme ostáva posledných pár farmárov a blíži sa finále. Všetci sú pritom ochotní spraviť všetko preto, aby sa v súťaži udržali, či už ide o sabotáž ostatných alebo hranie na vlastnú päsť. Hoci Igor dokázal, že sa to nie vždy vyplatí, zdá sa, že nebol jediný, kto bol ochotný riskovať všetko len preto, aby sa stal ďalším víťazom Farmy.

Naposledy musel Farmu po neúspechu v dueli opustiť Áron. Niektorí diváci však boli prekvapení, že sa duel medzi ním a Robom vôbec odohral, keďže sa Robovi úspešne podarilo určiť držiteľa amuletu, čím poslal Igora domov, a už tak ich bolo na statku o jedného menej. Je to však dôkaz, že Farma je neúprosný boj a do finále sa koniec koncov môžu dostať len traja.

Spravila veľké rozhodnutie

Zatiaľ čo Igor či Robo boli odhodlaní riskovať, niektorí farmári začali mať naopak zajačie úmysly. Obzvlášť Laura už niekoľko týždňov lamentovala, či sa nemá vrátiť domov a odstúpiť tak zo súťaže. Mnohí verili, že je to už hotová vec, obzvlášť, keď ju ostatní farmári v tomto rozhodnutí podporovali. Nie je totiž jednou z tých, ktorá by si na statku vytvorila viacero priateľských vzťahov.

Najnovšia epizóda ukázala, že si Laura konečne vybrala. Bola totiž vystavená neľahkému rozhodnutiu, buď ostane na Farme a bude musieť odložiť štúdium, pričom neštuduje len jednu vysokú školu, ale rovno dve, alebo bude v štúdiu plynulo pokračovať, no vďaka tomu nebude môcť zabojovať o miesto vo finále.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Farma (@farma.markiza)

S finálnym rozhodnutím jej nakoniec pomohla rodina. Prišiel totiž ten bod súťaže, kedy na Farmu môžu prísť súťažiacich navštíviť ich blízki a v prípade Laury to boli jej rodičia, sestra a kamarát, ktorého azda všetci poznajú – Oski Barami. Laura tak dostala veľkú podporu, vďaka čomu načerpala psychickú silu pokračovať. Navyše jej rodina povedala, že sú na ňu hrdí, že to dotiahla takto ďaleko a uistili ju, že chcú, aby v hre ostala. Vysvetlili jej, že ide o obrovskú príležitosť, no zatiaľ čo oni jej radili, aby ostala, ostatní farmári jej radili presný opak a chceli, aby odstúpila.

Nakoniec však dala Laura na svoju rodinu a nie na svojich súperov a rozhodla sa školu o rok odložiť. Je to z jej strany riskantný krok, keďže zatiaľ nie sú známi ani semifinalisti, keďže je ich na statku stále veľa a čoskoro vypadnú všetci Vydedenci, no s podporou rodiny sa jej toto rozhodnutie robilo jednoduchšie.

