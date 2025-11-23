Somatická koučka Alena: Bojovať s myšlienkami myšlienkami je vopred prehratý boj. Trauma je vždy uložená v tele

Návšteva psychológa je dnes už takmer taká bežná ako návšteva lekára. Ľudia sa snažia vyriešiť svoje problémy, poučiť sa z vlastných chýb a prekonať strachy z minulosti. Len málokto pritom vie, že nejde iba o to, čo sa vám odohráva v hlave. Somatický koučing upozorňuje na to, že je potrebné zamerať sa aj na telo.
Vaše telo a myseľ sú viac prepojené, než si myslíte. Dokazujú to prejavy ako zrýchlené dýchanie pri panike či potenie rúk pri strese. Klasický koučing sa zameriava len na myseľ, zatiaľ čo somatický koučing rieši telo a myseľ ako jeden celok. Somatická koučka Mgr. Alena Porubská nám objasnila, ako takýto koučing prebieha, čo všetko dokáže vyriešiť, a ešte omnoho viac.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ako by ste jednoducho vysvetlili, čo znamená somatická terapia alebo somatický koučing?
Somatické prístupy pracujú s faktom, že telo je odrazom psychiky a psychika je odrazom tela. Podnecujeme preto ľudí, aby prinášali viac pozornosti do svojho tela. Aby vnímali, aké signály im telo dáva. Telo aj myseľ považujeme za rovnocenné zdroje informácií. Naše emócie, stres, traumy či vzorce správania sa nám neukladajú len v hlave, ale aj v tele. Napríklad v autonómnom nervovom systéme.
V čom sa somatický koučing líši od klasickej psychoterapie alebo koučingu?
Klasické prístupy pracujú s úrovňou mysle. Snažia sa prerámcovať, ako človek premýšľa o probléme. Aby ho pochopil a získal tzv. aha momenty. Lenže intelektuálne pochopenie nestačí.
Verím, že každý jeden človek vo svojom živote zažil situáciu, kedy racionálne vedel, že sa nič zlé nedeje, ale jeho telo rozprávalo iný príbeh. Niekto vidí, že mu prišiel email od šéfa a stiahne mu hneď žalúdok. Iný človek môže ísť prezentovať o tom, čo má rád, ale aj tak sa mu stiahne hrdlo a ledva rozpráva.
Pri somatických, na telo zameraných prístupoch, pracujeme nielen s tým, čo človek hovorí a myslí si, ale aj s tým, čo prežíva v tele. Cieľom je, aby telo aj myseľ boli v súlade a reagovali primerane situácii.
Nahlásiť chybu v článku