Rozhodla sa, že to riskne. Katku Koščovú odhovárali kamaráti od jednej veci, po dlhých rokoch to však skúsila

Foto: Instagram.com/katarina.koscova

Jana Petrejová
A veľmi si to užila.

S bývalou účastníčkou SuperStar víťazstvo a sláva nespravili nič. Ostala i naďalej pevne stáť nohami na zemi a z jej príspevkov na sociálnej sieti možno vyčítať, že je jednoduchá, skromná a pokorná. Radosť nachádza v každodenných maličkostiach a taktiež  v prírode, ktorá skrýva mnohé poklady. Veľká pozornosť jej nechýba, nažíva si v domčeku so svojou rodinkou a popritom koncertuje. 

Od známej talentovej šou ubehlo už neuveriteľných 20 rokov a Katka Koščová je stále verná spevu, na ktorý nedá dopustiť. Iné je to v prípade ošiaľu, ktorý spustila SuperStar, s umelkyňou to totiž nespravilo nič. Dá sa povedať, že za jedinú výraznú zmenu možno považovať viac príležitostí na predvedenie svojho talentu a zlata v hrdle.

Užili si výlet v súkromí

Speváčka vyznáva hodnoty, ktoré si dnes už nikto nevšíma a podceňuje. Katka sa netají tým, ako má rada obyčajný život na dedine. Neraz to ukázala sériami fotografií na Instagrame, ktoré zachytávajú detaily zobrazujúce dedinský život, ktorý tak miluje. Je vidieť, že sa uspokojí aj s drobnosťami, ktoré jej vyčaria úsmev. Často trávi čas v prírode, o čom svedčí nedávny výlet, kam sa vybrala zrejme so svojím partnerom a deťmi.

Nešlo však len o obyčajnú prechádzku a obdivovanie krás matky prírody. Celé roky trvalo, kým sa rozhodli vydať sa na dobrodružstvo, a aby toho nebolo málo, dokonca ich od toho odhovárali ich kamaráti. Nakoniec si povedali, že to skúsia a vyplatilo sa.

„Ešte som si sem chcela odložiť fotky z Bludných skál a Adršpachu. Do tých prvých sme došli o piatej popoludní a okrem nás tam prišli ešte štyri autá, ale kým sa nám podarilo vliezť do skalného labyrintu, boli sme v ňom úplne sami. Vôbec nechápem, ako je to možné, ale fakt sme si ho užili v absolútnom súkromí a veľmi odporúčame,“ napísala Katka na sociálnej sieti k sérii záberov z výletu.

Nevedeli sa k tomu dokopať

