Katke Koščovej nikdy nestúpla sláva do hlavy. Neuveríte, ako žije víťazka SuperStar, mnohí by si z nej mali brať príklad

Stovky nádejných spevákov, ktorí túžia po kariére v hudobnom priemysle, pričom mnohí by radi ochutnali slávu a všetko, čo ponúka. Reč je o speváckej talentovej súťaži SuperStar, ktorá vyvolala pred rokmi doslova ošiaľ. Týka sa to hlavne tej prvej, keďže predtým tu u nás žiadny projekt podobného formátu nebol. Ubehlo už neuveriteľných 20 rokov a počas tohto obdobia sa ukázala jedna skutočnosť. Víťazka šou neprepadla manierom a nelipla na veľkej pozornosti a sláve. Doteraz sa drží nohami pri zemi, je jednoduchá, milá, skromná a pokorná.

Každý by čakal, že víťaz SuperStar po určitom čase podľahne všetkému, čo sa spustí okolo jeho osoby. Ľudia ho začnú spoznávať na ulici, stane sa verejne známou osobou, odrazu dostane priestor na svoje koncerty a ostatní sa oňho budú viac starať, aby mal všetko potrebné zabezpečené. Víťazka historicky prvej spomínanej speváckej šou Katka Koščová je pravým opakom. Svedčí o tom aj to, ako sa dostala do súťaže. Ako píše Báječná žena, paradoxom je, že sprevádzala len svoju sestru a počas toho, ako na ňu čakala, sedela na gauči a čítala si knihu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Katarína Koščová (@katarina.koscova)

Vydala sa inou cestou

Prišiel však za ňou moderátor Martin Pyco Rausch, ktorý nádejnú speváčku poprosil, aby niečo zaspievala a nakoniec ju presvedčil predstúpiť pred porotu. Nielenže jej prischla prezývka „gaučaňa“, ale v absolútnom finále porazila silnú súperku Martinu Schindlerovú, ktorá jej šliapala na päty. Odniesla si víťazstvo, no čo poteší, je fakt, že vyhrala sympatická a skromná žena. Fanúšikov očarila svojou prirodzenosťou a talentom, čo je kombinácia, ktorou sa môže pochváliť len málokto.

Hoci pôvodne chcela byť komerčná, po druhom albume zistila, že to nie je cesta pre ňu. Preto začala robiť hudbu menšinového žánru a nad šoubiznisovým pozlátkom len mávla rukou. Dnes býva na dedinke na východe Slovenska s manželom Michalom a s dvomi deťmi. Aj podľa jej príspevkov na sociálnej sieti je vidieť, aká je autentická a zároveň, že uprednostňuje jednoduchý život.

Opísala život na dedine