Rozhodla sa pre prirodzenosť. Zuzana Belohorcová podstúpila zákrok, aký od nej nik nečakal

Atraktívnu blondínku Slovensko spoznalo ako moderátorku erotických relácií. Keďže išlo o naozaj vzrušujúce šou plné krásnych dám, nie div, že bola vybraná práve ona, keďže sa vždy mohla pochváliť nielen krásnou tvárou, ale tiež štíhlou figúrou. Jej proporcie dotvárali aj prsia, ktoré si dala upraviť už pred rokmi.
Ako sa však zdá, Zuzana Belohorcová sa rozhodla pre návrat k prirodzenosti. Po desiatich rokoch si opäť ľahla pod nôž, nie však preto, aby si niečo nechala vylepšiť, práve naopak. Rozhodla sa nechať si odstrániť implantáty. V prípade Belohorcovej ide už o tretiu operáciu poprsia, píše portál Plus 7 dní.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Rozhodla sa zo zdravotných dôvodov
„S odstupom pár dní sa musím priznať, že to bolo jedno z mojich najsprávnejších životných rozhodnutí (po zdravotnej stránke) za posledné obdobie… S pribúdajúcimi rokmi sa menia i naše životné priority, hodnoty a i skutočnosť, ako vnímame seba, svoje telo a svoje potreby… Jedna vec je zdravotná stránka, ktorá by mala byť vždy na prvom mieste. V neposlednej rade sú to i neustále meniace sa trendy a skutočnosť, že bujným dekoltom už odzvonilo a čoraz viac a viac žien sa prikláňa k naturálnemu a prirodzenému vzhľadu,“ prihovorila sa moderátorka fanúšikom na Instagrame už po zákroku.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Je to ani nie 24 hodín, čo som absolvovala explantáciu – odstránenie prsných implantátov a zároveň modeláciu – teda úpravu môjho poprsia. Dlho sme s lekárom plánovali tento zákrok a som nesmierne rada, že už mám po tom a hlavne, že všetko dobre skončilo a po operácii sa cítim ako znovuzrodená. Zdravíčko je to najdôležitejšie, čo máme, tak si ho chráňme a hýčkajme,“ vysvetlila, čo presne podstúpila. Belohorcová sa pritom nikdy netajila tým, že sa necháva upraviť a priznala napríklad aj plastiku viečok.
Pre portál Plus 7 dní tak nemala problém priznať, prečo vo svojich príspevkoch spájala odstránenie implantátov so zdravím. „Už budem mať päťdesiat a to zdravíčko je naozaj najdôležitejšie. Mala som jeden implantát pretočený a nechcelo sa mi opäť absolvovať ďalšie zákroky po rokoch, predsa len je to cudzie teleso v tele,“ odhalila Belohorcová.
Nahlásiť chybu v článku