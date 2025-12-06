Roky statočne bojovala s rakovinou: Elena Vacvalová spomína na Oľgu Feldekovú. Priznáva, že má o jej manžela strach

Médiá dnes zaplavila smutná správa o tom, že 82-ročná slovenská legenda Oľga Feldeková naposledy vydýchla. Jej manžel Ľubomír túto informáciu prijímal ťažko. Napokon ju potvrdil ich syn Martin. Na Oľgu si s láskou zaspomínala Elena Vacvalová.
Ako informujú TV Noviny, Oľgu Feldekovú ľudia pre jej humor jednoducho milovali. Prozaička, novinárka, scenáristka a dramaturgička napokon 6. decembra navždy opustila tento svet. S Eňou Vacvalovou boli nielen kolegyne, ale aj priateľky. Priznáva, že v živote robili rôzne veci, no aj tak sa mali veľmi rady.
Oľga Feldeková bola životnou láskou Ľubomíra Feldeka. Strávili spolu v manželstve desaťročia. „Mne odišiel ten strach, kedy sa to stane, ale jej sa už uľavilo, ale prišiel ďalší strach, a to vám poviem ako jediným, veľmi sa teraz začínam báť o Ľuba,“ vyjadrila sa podľa TV Novín Vacvalová.
