Rokovali, na ničom sa však nedohodli: Zelenskyj tvrdí, že s Ruskom zatiaľ nie je zhoda o území ani na prímerí

Ukrajina a Rusko v rokovaniach zatiaľ nedospeli ku kompromisu v otázke územia, uviedol podľa agentúry AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Oficiálna dohoda podľa neho nie je ani na dočasnom zastavení útokov na energetickú infraštruktúru.
Americký prezident Donald Trump predtým oznámil, že šéf Kremľa Vladimir Putin prisľúbil, že týždeň nebudú útočiť na energetiku Ukrajiny. Kyjev je podľa Zelenského pripravený zdržať sa takýchto útokov, ak to isté urobí aj Moskva.
Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
2.
3.
Správu aktualizujeme.
