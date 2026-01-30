Rokovali, na ničom sa však nedohodli: Zelenskyj tvrdí, že s Ruskom zatiaľ nie je zhoda o území ani na prímerí

Aktuálna správa
Roland Brožkovič
TASR
Vojna na Ukrajine
Oficiálna dohoda podľa neho nie je ani na dočasnom zastavení útokov na energetickú infraštruktúru.

Ukrajina a Rusko v rokovaniach zatiaľ nedospeli ku kompromisu v otázke územia, uviedol podľa agentúry AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Oficiálna dohoda podľa neho nie je ani na dočasnom zastavení útokov na energetickú infraštruktúru.

Americký prezident Donald Trump predtým oznámil, že šéf Kremľa Vladimir Putin prisľúbil, že týždeň nebudú útočiť na energetiku Ukrajiny. Kyjev je podľa Zelenského pripravený zdržať sa takýchto útokov, ak to isté urobí aj Moskva.

Správu aktualizujeme.

