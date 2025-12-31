Rodičia si v roku 2026 finančne prilepšia: Pozrite si prehľad zvýšených dávok na dieťa aj podmienky nároku

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
Štátne dávky síce nie sú zázrak, no pre mnohé rodiny rozhodujú o tom, či prvé mesiace zvládnu pokojnejšie.

Rodičovstvo prináša radosť, ale aj výrazný zásah do rodinných financií ešte skôr, ako sa dieťa narodí. Práve preto zohrávajú štátne dávky a príspevky dôležitú úlohu pri zvládaní prvých mesiacov a rokov s novým členom rodiny.

Podľa informácií portálu Peniaze výdavky spojené s tehotenstvom, pôrodom a starostlivosťou o dieťa rastú rýchlejšie než príjmy domácnosti, najmä keď jeden z rodičov zostáva doma. Orientácia v systéme štátnej podpory je preto pre budúcich rodičov kľúčová, keďže kombinuje zásluhové dávky naviazané na predchádzajúci príjem aj plošné príspevky, ktoré majú pomôcť všetkým rodinám bez rozdielu.

Foto: Pexels

Prvé peniaze ešte pred pôrodom

Štátna pomoc rodičom sa nezačína až narodením dieťaťa. Prvé finančné prostriedky môžu ženy získať už počas tehotenstva prostredníctvom tehotenskej dávky. Nárok na ňu vzniká od 13. týždňa tehotenstva, ak bola budúca matka v posledných dvoch rokoch nemocensky poistená aspoň 270 dní.

Keďže ide o dávku zo sociálneho poistenia, jej výška sa líši podľa predchádzajúcich príjmov. Vypočítava sa ako 15 percent z priemernej mzdy ženy. Od budúceho roka sa zároveň zvyšujú jej hranice – minimálna suma by mala prekročiť 300 eur mesačne, kým maximálna sa posunie nad úroveň 460 eur.

Foto: Pexels

Na horný limit však dosiahne len úzka skupina žien s veľmi vysokým príjmom. Rozhodujúci je dvojnásobok priemernej mzdy spred dvoch rokov, čo v súčasnosti predstavuje hrubý mesačný príjem 3 048 eur. Zároveň platí, že pri výpočte dávky sa neberie do úvahy aktuálna mzda, ale príjmy z predchádzajúceho roka.

Osobitnú podporu majú k dispozícii aj študentky stredných a vysokých škôl. Tie môžu namiesto tehotenskej dávky poberať tehotenské štipendium, ktoré sa vypláca od 13. týždňa tehotenstva až do pôrodu. Jeho výška je jednotná a stanovená na 200 eur mesačne.

Materská v roku 2026: vyššie limity, rovnaký princíp

