Rodičia, nenechávajte to na poslednú chvíľu: Čas na ePrihlášky sa kráti, rezort odporúča konať čo najskôr

Foto: TASR/Dano Veselský

Nina Malovcová
TASR
Ak ste ešte nepodali prihlášku, ponáhľajte sa.

Prihlášku na stredné školy možno cez elektronický systém ePrihlášky podať do piatka (20. 2.). Ministerstvo školstva aktuálne eviduje približne 55 000 e-prihlášok. Vyplýva to zo štvrtkového vyjadrenia šéfa rezortu Tomáša Druckera (Hlas-SD).

Minister priznal, že v prípade niektorých prihlášok rezort evidoval problémy v systéme. „Sú to stovky, možno do 1000 tých, kde tie problémy boli. Súviselo to najmä s integráciou s inými systémami, ktoré sme chceli naozaj čo najviac ponechať. Ja som tu priznal, dobre, tak sme sa dopustili možno toho, že to nebolo v tejto časti dostatočne pripravené. Trošku to asi prinieslo niektorým viac stresu, ale komunikujeme, poskytujeme podporu. Dnes cítime, že systém tieto problémy poodstraňoval,“ ozrejmil.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Elektronicky aj v papierovej podobe

Prihlášku na strednú školu môžu rodičia podať elektronicky cez systém ePrihlášky. V systéme musia byť zaregistrovaní. Následne treba vybrať školy, o ktoré má dieťa záujem, zoradiť ich podľa preferencií a odoslať prihlášku. Prihlášky je možné aj naďalej podávať v papierovej podobe. Ministerstvo školstva však odporúča rodičom zvoliť elektronickú prihlášku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Obchodné reťazce
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac