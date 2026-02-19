Rodičia, nenechávajte to na poslednú chvíľu: Čas na ePrihlášky sa kráti, rezort odporúča konať čo najskôr

Prihlášku na stredné školy možno cez elektronický systém ePrihlášky podať do piatka (20. 2.). Ministerstvo školstva aktuálne eviduje približne 55 000 e-prihlášok. Vyplýva to zo štvrtkového vyjadrenia šéfa rezortu Tomáša Druckera (Hlas-SD).
Minister priznal, že v prípade niektorých prihlášok rezort evidoval problémy v systéme. „Sú to stovky, možno do 1000 tých, kde tie problémy boli. Súviselo to najmä s integráciou s inými systémami, ktoré sme chceli naozaj čo najviac ponechať. Ja som tu priznal, dobre, tak sme sa dopustili možno toho, že to nebolo v tejto časti dostatočne pripravené. Trošku to asi prinieslo niektorým viac stresu, ale komunikujeme, poskytujeme podporu. Dnes cítime, že systém tieto problémy poodstraňoval,“ ozrejmil.
Elektronicky aj v papierovej podobe
Prihlášku na strednú školu môžu rodičia podať elektronicky cez systém ePrihlášky. V systéme musia byť zaregistrovaní. Následne treba vybrať školy, o ktoré má dieťa záujem, zoradiť ich podľa preferencií a odoslať prihlášku. Prihlášky je možné aj naďalej podávať v papierovej podobe. Ministerstvo školstva však odporúča rodičom zvoliť elektronickú prihlášku.
