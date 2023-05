Robí to aj mnoho Slovákov: Kriminologička radí, prečo by ste deťom nemali dávať túto vec. Môže im hroziť nebezpečenstvo

Aj v súčasnosti sa v spoločnosti objavuje hrozivo veľa prípadov zneužívania detí v akejkoľvek forme. Každý rodič chce pre svoje dieťa len to najlepšie, a preto je dôležité, aby ho sami nevystavovali nebezpečným situáciám. Na tie upozorňuje prostredníctvom svojho TikToku kriminologička Dannah Eve.

Pozor na personalizované veci

Obsah na svojom TikToku Dannah zameriava predovšetkým na bezpečnosť, a to ako dospelých ľudí, tak aj detí. V jednom z virálnych videí hovorí o tom, ako nevystavovať deti nebezpečným situáciám skrz materiálne veci. Mnohým rodičom by ani nenapadlo, že problémom môžu byť napríklad personalizované veci ako ruksak, tričko či mikina, kde je uvedené meno dieťaťa. Týka sa to predovšetkým detí, ktoré už chodia zo školy samé.

V skutočnosti však takýmto darčekom dávate výhodu predátorom či únoscom, ktorí poznajú veľmi citlivý osobný údaj. Kriminologička vysvetľuje, že predátor tak môže dieťa osloviť a podsunúť mu pocit, že ho pozná. Prípadne, že pozná jeho rodičov. Nič netušiace deti potom môžu týmto ľuďom uveriť a pokojne s nimi napríklad nasadnúť do auta. Ak teda kúpu podobného kusu oblečenia zvažujete, mali by ste si to dobre premyslieť.