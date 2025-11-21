Robert Fico prehovoril o Lajčákovom osude: Takto ho zatiaľ vníma, rozhodne sa čoskoro

Aktuálna správa
Zuzana Veslíková
„Ak sa preukáže, že došlo k zlyhaniu, pán Lajčák bude odvolaný,“ povedal.

Rozhodnutie o tom, či Miroslav Lajčák skončí na poste poradcu predsedu vlády v súvislosti s medializovanými informáciami o komunikácii s Jeffreyom Epsteinom, padne budúcu stredu. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol premiér SR Robert Fico (Smer-SD) s tým, že zatiaľ nevidí nič, čo by bývalého šéfa slovenskej diplomacie kompromitovalo.

„Niektoré informácie sa stále preverujú a ak sa preukáže, že Miroslav Lajčák zlyhal, pôjde preč. No zatiaľ som nevidel nič, čo by ho kompromitovalo,“ upozornil premiér.

Zdôraznil, že Lajčákovo pôsobenie na poste poradcu neukončí na základe „bubliny, ktorá sa vytvára“ a príspevkov na sociálnych sieťach. „To mi nedáva dostatok argumentov, aby som ho poslal preč,“ vyhlásil s odkazom na reputáciu, ktorú si Lajčák vyslúžil ako diplomat. Rozhodnutie chce urobiť v stredu po návrate zo samitu EÚ – Afrika. 

Foto: TASR

O čo ide?

Koaličná SNS i predstavitelia opozície vyzvali premiéra, aby ukončil spoluprácu so svojím poradcom Miroslavom Lajčákom. Apelujú na to v súvislosti s jeho komunikáciou s americkým finančníkom Jeffreyom Epsteinom.

Vo zverejnených dokumentoch, týkajúcich sa prípadu zosnulého amerického finančníka odsúdeného za sexuálne trestné činy, sa nachádza aj e-mailová komunikácia, ktorá sa údajne uskutočnila medzi vtedajším ministrom zahraničných vecí SR Lajčákom a Epsteinom. Lajčák pre TASR uviedol, že s finančníkom v minulosti komunikoval iba spoločensky – v rámci svojich diplomatických povinností.

