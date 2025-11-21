Nepríjemná situácia v jednej časti Slovenska: Bez elektriny viac ako 2000 domácností, problémov ešte môže pribúdať

Ťažký a mokrý sneh spôsobil na území stredného Slovenska problémy s distribúciou elektrickej energie. Na strednom Slovensku je bez elektriny viac ako 2000 domácností. Energetici riešia poruchy na ôsmich vedeniach vysokého napätia, najviac práce majú na Liptove. TASR o tom informoval špecialista externej komunikácie Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.
Stromy a konáre, ktoré sa pod váhou snehu lámu, spadli na viaceré vzdušené vedenia vysokého napätia a zapríčinili výpadky. „SSD eviduje aktuálne problémy na ôsmich vedeniach vysokého napätia. Mimo prevádzky je 34 distribučných trafostaníc, čoho výsledkom je prerušenie dodávky elektriny pre viac ako 2000 odberných miest,“ uviedol Gejdoš.
Najviac zasiahnutou oblasťou je región Liptov, konkrétne okres Liptovský Mikuláš. Elektrina nejde napríklad v obciach Liptovský Peter, Podtureň, Jamník, Malatíny, Bobrovec a Jalovec. Bez prúdu sú aj niektorí obyvatelia iných regiónov stredného Slovenska.
Porúch môže byť ešte viac
„Elektrikári zo SSD sú v postihnutých oblastiach v plnom nasadení a poruchy priebežne odstraňujú. Tam, kde je to možné, dočasne zásobujú odberateľov z nepoškodených častí vedenia. Na mnohých miestach však musia byť obyvatelia trpezliví a čakať na opravu. Celý proces spomaľuje neprístupný a rozmočený terén,“ podotkol Gejdoš s tým, že odstraňovanie niektorých porúch môže trvať až do soboty.
Dodal, že vzhľadom na pretrvávajúce meteorologické výstrahy pred snežením a vetrom je veľmi pravdepodobné, že poruchy ešte pribudnú. Energetici sú na to podľa jeho slov pripravení a urobia všetko, čo bude v ich možnostiach, aby obnovili dodávku elektriny pre všetkých odberateľov v čo najkratšom čase.
