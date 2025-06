Richard Raši: Uznesenie o protiruských sankciách je len politická deklarácia. V praxi je nevykonateľné

„Je to len politická deklarácia,“ uviedol Richard Raši (Hlas-SD) na margo uznesenia o protiruských sankciách.

„(Uznesenie) nie je právne vymožiteľné, pretože je nevykonateľné,“ reagoval na otázku moderátora, či je Hlas s uznesením spokojný. Tvrdil, že uznesenie prešlo len vďaka strane Sloboda a Solidarita (SaS), a upozornil, že ak by sa poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) neprezentovala, parlament by bol uznášanianeschopný.

Diskusný oponent Rašiho, predseda SaS Branislav Gröhling, oponoval, že Progresívne Slovensko — ako najväčší opozičný subjekt — na poslednú chvíľu vyzvalo opozíciu, aby si vytiahla karty. Bajo Holečková bola pritom vykázaná ako prítomná. Gröhling to označil za ponaučenie pre opozíciu, aby v budúcnosti nemenila dohody na poslednú chvíľu. Raši zároveň zdôraznil, že Hlas vo všeobecnosti podporuje sankcie, no je proti takým, ktoré by mohli poškodiť Slovensko.

Opakovane pripomenul, že hoci sa premiér môže o uznesenie oprieť, nemá právnu záväznosť. „Keď to poslanci zo Slovenskej národnej strany formulovali, mohli si to poriadne prečítať,“ poznamenal na adresu koaličného partnera.

Raši vyjadril dôveru Šutajovi Eštokovi

Predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok má plnú dôveru strany, uviedol Richard Raši. Otázka výmeny predsedu podľa neho v Hlase nie je na stole. Dodal, že Šutaja Eštoka v strane nik nevyzýva k odchodu z postu predsedu a nevedie sa o tom ani diskusia. Reagoval tak na otázky týkajúce sa klesajúcich preferencií Hlasu, ktorý v nedávnych prieskumoch dosiahol historicky najnižšie čísla od svojho vzniku.

Na aktuálnej schôdzi sa bude podľa Rašiho rokovať o novele Ústavy SR aj o odvolávaniach. Zdôraznil, že okrem tém, ktoré presadzujú najmä ich partneri zo Smeru a SNS, je medzi navrhovanými zmenami Ústavy aj rovnaké ohodnotenie mužov a žien, prízvukoval, že spolu s odstránením ukotvenia jedného volebného obvodu je to priorita pre Hlas-SD. Doplnil, že podajú pozmeňujúci návrh na odstránenie jedného volebného obvodu, uviedol, že o tom rokujú, ale nie je to podmienka pre podporenie novely ústavy.

Zmena Ústavy SR podľa predsedu Slobody a Solidarity (SaS) Branislava Gröhlinga nikomu nepomôže. „Počul som od koalície, že sú to hodnotové veci. Toto sú hodnotové veci?“ spytoval sa v súvislosti s tým, že koalícia chce ukotviť v ústave len dve pohlavia, muža a ženu. Apeloval na kolegov z opozície, najmä z Kresťanskodemokratického hnutia a hnutia Slovensko, aby nepomáhali premiérovi Robertovi Ficovi s touto témou.