Podľa Danka Rusko nie je agresor: Schválenie uznesenia o protiruských sankciách označil za „boží zázrak“

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko odpovedal na otázku o tohtotýždennom schválení uznesenia o protiruských sankciách, ktoré označil za „boží zázrak“. Uviedol to v relácii Politika 24 televízie JOJ 24.

„Nie je to o Rusku, ale naozaj tie sankcie oslabujú ekonomiku Európy a my chceme, aby si európske štáty západné uvedomili, že tým poškodzujú aj hospodárstvo Európskej únie, ktoré upadá. Takže určite to nie je signál na to, aby sa menila zahraničná politika,“ priblížil Danko počas diskusie.

Na otázku, či považuje Rusko za agresora, Andrej Danko odpovedal: „Myslím si, že aj OSN jasne povedala, že nie.“ Predseda SNS sa odvolal na rešpektovanie medzinárodných inštitúcií a dodal, že označenie Ruska za agresora bolo predmetom súdneho sporu so Štefanom Harabinom, ktorého v tejto veci oslobodili.

„Viete, niekedy sa nám nemusia páčiť rozhodnutia niektorých inštitúcií, ale musíme ich rešpektovať tak ako ja.“

Na záver témy poďakoval „všetkým, ktorí hlasovali“.

„Náš premiér, verím, že sa bude riadiť týmto uznesením, pretože tie tance naľavo napravo, že niečo poškodzuje, niečo nepoškodzuje Slovensko, už neboli na mieste.“

Danko o téme volieb zo zahraničia

Andrej Danko sa domnieva, že pri voľbách zo zahraničia by malo byť cieľom zavedenie online hlasovania. Upozorňuje na to, že zahraniční voliči odovzdávajú svoj hlas s predstihom, a tým môžu prísť o kľúčové informácie, ktoré sa objavia až tesne pred voľbami. Podľa neho to oslabuje efekt kampane a nie je spravodlivé, že rozhodovanie prebieha v odlišnom čase ako na Slovensku.

„V ten deň môže mať (volič) inú vôľu,“ vyhlásil. Danko súčasný spôsob považuje za nelegálny a protiústavný. Navrhuje, aby sa voľby na Slovensku aj v zahraničí konali v rovnaký deň a na základe rovnakého súboru informácií. Verí, že zmena systému by mohla viesť k vyššej účasti voličov zo zahraničia. Pripomenul tiež, že sa s koaličnými partnermi Robertom Ficom (Smer-SD) a Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) dohodli na otvorení otázky volebných zákonov. Okrem technických aspektov volieb spomenul aj volebnú kauciu a potrebu riešiť imperatívny mandát.

„Osobitnou témou je to, čo som ja osobne zažil, že dostanete ľudí na kandidátke do parlamentu a oni vám povedia, že na vás kašlú,“ dodal.