Republika môže vo voľbách poraziť Smer. Stačilo by, ak by Fico začal robiť konštruktívnu politiku

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
Fico stavil na krajne pravicových, protieurópskych, proruských, protiukrajinských a zradikalizovaných voličov, vraví Weiss.

Účasť v nedeľných parlamentných voľbách v Maďarsku už po 17.00 h presiahla 74 percent. V tomto čase už išlo o najvyššiu účasť, akú v krajine zaznamenali od zmeny režimu v roku 1989. Viktor Orbán utrpel porážku, voľby vyhral Péter Magyar. Celé Maďarsko bolo v eufórii, národ volal po zmene.

Ako následne skonštatoval Orbán, voľby prehral a je to pre neho bolestivé, no nevzdáva to a bude tvrdou opozíciou. „Teraz nevieme, čo tieto voľby znamenajú pre našu krajinu a osud národa; čas rozhodne. My aj z opozície budeme slúžiť našej krajine a maďarskému národu,“ povedal premiér a uznal porážku Fideszu v prospech opozičnej strany TISZA Pétera Magyara.

„Výsledok je bolestivý, ale jasný a musíme akceptovať, že väčšina nám nedala možnosť vládnuť,“ dodal Orbán s poznámkou, že 2,5 milióna voličov „nikdy nesklame“.

Foto: TASR/AP

Voľby v Maďarsku podrobne rozobrala Karolína Piliarová v relácii 1 na 1. Jej hosťom bol bývalý diplomat a politik Peter Weiss.

Spojenca stratil aj Fico

Predseda vlády Robert Fico hneď v pondelok ráno uviedol, že je pripravený na intenzívnu spoluprácu s novým maďarským premiérom, ktorému zároveň zablahoželal k víťazstvu v parlamentných voľbách. Fico na sociálnej sieti Facebook vyjadril záujem o priateľské vzťahy s Budapešťou.

„S plným rešpektom beriem na vedomie rozhodnutie občanov Maďarska vo včerajších parlamentných voľbách a som pripravený na intenzívnu spoluprácu s novým maďarským premiérom, ktorému blahoželám k výsledku vo voľbách.“ Máme záujem o priateľské a vzájomne výhodné vzťahy s Maďarskom a o nadštandardné postavenie národnostných menšín žijúcich na územiach našich krajín,“ napísal Fico.

Poďakoval Orbánovi

Fico sa v ďalšom príspevku poďakoval odchádzajúcemu maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi za spoluprácu. „V atmosfére vzájomného rešpektu sme investovali obrovské množstvo energie do kvalitných slovensko-maďarských vzťahov, ktoré nikdy nemali takú vysokú úroveň ako v tomto období. Jeho ťah na bránu, pokiaľ ide o ochranu suverenity a národných záujmov, bol a vždy bude pre mňa veľkým príkladom,“ dodal slovenský premiér.

Môže Republika poraziť Smer?

Ako však podotkol v rozhovore v relácii 1 na 1 Weiss, Fico ostal vo vzťahu k EÚ bez Orbána osamotený, no neočakáva veľkú zmenu rétoriky.

„Fico stavil na krajne pravicových, protieurópskych, proruských, protiukrajinských a zradikalizovaných voličov. Keby teraz začal robiť konštruktívnu politiku, má na krku Republiku, ktorá ide hore. Teoreticky sa mu môže stať, že tie voľby skončia tak, že o jedno alebo dve percentá bude mať Republika viacej ako Smer. 

V jednom z posledných prieskumov agentúry Focus pre portál 360tka mal Smer 17,1 percenta a Republika 10,6. Náskok je tam ešte vysoký, no do volieb ostáva množstvo času a Republika si dlhodobo drží tretiu pozíciu.

On urobil svoju európsku a zahraničnú politiku zajatcom nálad týchto svojich zradikalizovaných voličov. On iných voličov nemá,“ dodal na záver Weiss.

Slováci čakajú na peniaze zbytočne: Pomoc mešká bez vysvetlenia, druhá vlna energošekov zatiaľ vôbec nezačala

