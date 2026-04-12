Rekordná účasť, neistý výsledok: Maďarsko rozhoduje o moci, Orbán má plán aj pre prípad prehry

Nina Malovcová
Súčasná opozícia môže naraziť na systémové prekážky.

Aj keby opozičný líder vyhral parlamentné voľby v Maďarsku, vládnutie by preňho mohlo byť mimoriadne komplikované. Súčasný premiér Viktor Orbán totiž počas 16 rokov pri moci systematicky upevnil kontrolu nad kľúčovými inštitúciami.

Lojalisti vládnej strany Fidesz dnes zastávajú rozhodujúce pozície v štátnej správe, súdnictve aj médiách. Môžu tak blokovať rozpočet, vetovať zákony či brzdiť reformy prostredníctvom ústavného súdu. Kľúčovým problémom je aj potreba dvojtretinovej väčšiny v parlamente na zmenu takzvaných „kardinálnych zákonov“.

Bez ústavnej väčšiny sa reformy nepohnú

Tie upravujú zásadné oblasti, ako sú voľby, médiá, financie či fungovanie cirkví. Bez takejto väčšiny bude akákoľvek zásadná reforma prakticky nemožná. Budúci premiér by navyše čelil aj ekonomickým problémom. Štátna kasa je oslabená predvolebnými výdavkami a rozpočtová rada – obsadená Orbánovými spojencami – môže návrh rozpočtu zablokovať. V takom prípade môže prezident vyhlásiť predčasné voľby.

Komplikácie sa očakávajú aj pri snahe získať zmrazené eurofondy, ktorých čerpanie podmieňuje Európska únia reformami. Tie však opäť narážajú na potrebu ústavnej väčšiny. Podľa analytikov si Orbán pripravil scenár aj pre prípad prehry. Ústavné zmeny posilnili právomoci prezidenta a zabezpečili dlhodobé mandáty jeho spojencov.

„Rozbiť inštitúcie je jednoduchšie ako ich znovu vybudovať,“ upozornila opozičná politička. Aj v opozícii by mohol Orbán využívať skúsenosti z minulosti, keď jeho strana organizovala masové protesty a blokovala vládu. Politológovia preto nevylučujú obdobie politickej nestability aj v prípade zmeny moci.

Účasť láme rekordy

Volebná účasť v nedeľňajších parlamentných voľbách v Maďarsku je naďalej rekordne vysoká – do 15.00 h popoludní svoj hlasovací lístok odovzdali už viac než dve tretiny oprávnených voličov, informuje TASR podľa správy portálu 24.hu.

Účasť o 15.00 h dosahovala 66,01 percenta, pričom svoj hlas odovzdalo už takmer päť miliónov voličov. Podľa portálu to výrazne prekonáva doterajší rekord z druhého kola volieb v roku 2002 (53,59 percenta). V hlavnom meste Budapešť prišlo k volebným schránkam do 15:00 už 880.173 ľudí, teda 69,23 percenta oprávnených voličov.

Priebeh volieb je zatiaľ pokojný. Volebné miestnosti sa zatvoria o 19.00 h. Hlavný súboj je medzi vládnym blokom Fidesz–KDNP pod vedením premiéra a predsedu Fideszu Viktora Orbána a opozičnou stranou Tisza, ktorú vedie europoslanec Péter Magyar. Orbán po odovzdaní hlasovacieho lístka vyhlásil, že z vedenia Fideszu odstúpi len v prípade zdrvujúcej porážky vo voľbách. Péter Magyar vyzval na spoločnú a mierumilovnú zmenu režimu v krajine, pripomína 24.hu.

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac