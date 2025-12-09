Syn Jasminy Alagič opísal život s odzbrojujúcou jednoduchosťou: Je podľa neho krásny z dvoch dôvodov

Deti niekedy povedia v jednej vete viac, než by dospelý dokázal vysvetľovať celé minúty. Syn moderátorky Jasminy Alagič opäť raz ukázal, že svet dokáže vnímať s odzbrojujúcou úprimnosťou a jednoduchosťou.
Moderátorka Jasmina Alagič je známa svojou výraznou povahou aj hrdosťou na balkánske korene, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou jej života. Ako povedala pre denník Nový Čas, jej temperament je niečo, čo v sebe nikdy neskrývala, a zdá sa, že ho už s rovnakou prirodzenosťou preberá aj jej malý syn Sanel, ktorý sa najnovšie postaral o virálny moment svojím spontánnym vyznaním o živote.
Sanelovo detské vyznanie o živote
Keď sa Jasmina svojho syna spýtala, prečo má rád život, Sanel neváhal ani sekundu. Odpovedal: „No, je to „moc“ krásne. Strašne život krásny.“ Na jej doplňujúcu otázku, prečo to tak vníma, dodal len s úsmevom: „Lebo papám „kukuruz“ a na Balkáne sa žije „moc“ ľahko a strašne dobre.“
Sanel tým však ešte neskončil. Keď sa ho mama opýtala, čo tým myslí, prišla veta, ktorá medzi fanúšikmi okamžite zabodovala: „No, že keď tu žiješ, tak máš pocit, že si v nejakom raji.“ Je zrejmé, že detský pohľad dokonale odzrkadľuje to, čo Sanel doma cíti – lásku k rodným koreňom a atmosféru, ktorú mu jeho rodičia s prirodzenosťou odovzdávajú.
