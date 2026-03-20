Ráno jedla na raňajky superpotravinu, dožila sa 106 rokov: Prečítajte si, ako vyzerala rutina ženy z modrej zóny

Ilustračné foto: Profimedia / interez (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Aj vy máte problém sa ráno rozhýbať, alebo vôbec čo i len vstať z postele? Príbeh tejto ženy vám v tom možno pomôže.

Ste tím sladké, slané alebo nebodaj žiadne? Hovoríme o raňajkách, ktoré sa často spájajú s prívlastkom najdôležitejšieho jedla dňa. Či už s tým súhlasíte alebo ste radi, ak stihnete hodiť do seba kávu, necháme na vás. No možno jedávate „superpotravinu“, o ktorej to ani neviete. 

Tento prívlastok sa s ňou spája napríklad preto, že nechýbala na raňajkovom tanieri istej Marge Jetton, ktorá sa dožila neuveriteľných 106 rokov. Žila v mestečku Loma Linda v Kalifornii, ktoré patrí medzi takzvané modré zóny. Teda miesta, ktorých obyvatelia sa dožívajú vyššieho veku, než je bežný priemer.

Skorý budíček a raňajky, ktoré si môžete dopriať aj vy

Ak vás zaujíma jej ranná rutina, mali by ste vedieť, že svoj deň začínala budíčkom o 5:30 ráno a čítaním Biblie. Na raňajky si potom dala ovsenú kašu s orechmi, datlami, sójovým mliekom a slivkovou šťavou, uvádza portál UNILAD. Ďalej nasledovala polhodinka na stacionárnom bicykli.

A práve ovsené vločky by ste mali zaradiť do svojho jedálnička, ak ste sa im doteraz náhodou vyhýbali. Nič tým nepokazíte, práve naopak.

Majú samé benefity

Ovsené vločky sa pravidelne označujú za „superpotravinu“. American Institute for Preventive Medicine vysvetľuje, že pomáhajú tráveniu, keďže obsahujú vlákninu, ich pravidelná konzumácia môže pomáhať znižovať cholesterol, za čo sa vám zas poďakuje vaše srdce, a navyše vás zasýtia.

Chutné a zdravé jedlo za chvíľu

Ďalším plusom je aj fakt, že stačí pár minút a dokážete z nich vykúzliť skutočne chutné raňajky. Trendu sa tešia aj takzvané „overnight oats“, ktoré si jednoducho pripravíte a dochutíte niečím chutným ešte večer a ráno po zobudení v zhone nemusíte nič riešiť, len si užijete chutné raňajky, ktorých súčasťou sú aj ovsené vločky.

Ak ešte neviete, ako na to, na sociálnych sieťach nájdete množstvo videí, pri ktorých sledovaní sa vám budú zbiehať slinky a napodobniť ich zvládnete ľavou zadnou.

