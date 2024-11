Slovákom odporúča robiť každý deň túto vec, je to trik pre dlhovekosť: Biohacker Dušan Plichta prezradil svoj rituál

Predstavte si, čo všetko by ste dokázali urobiť, pokiaľ by ste žili večne. Naučili by ste sa každý jazyk, navštívili každú krajinu, či zarobili dosť na to, aby ste sa postarali o štyri ďalšie generácie. Mohli by ste sa stať prezidentom, astronautom, či svetovo uznávaným hercom alebo autorom. Mohli by ste byť všetko naraz – vyskúšať každú verziu vysnívaného života.

Hoci recept na večný život je stále otázkou sci-fi filmov, všetci sa zhodneme na tom, že dať si za cieľ žiť čo najdlhšie v dobrom zdraví, je dnes vízia nejedného človeka.

Na rozdiel od elixíru nesmrteľnosti však dnes existuje nespočetne veľa možností, vďaka ktorým sa silného tela, zdravého ducha a vitálnej dlhovekosti môže dočkať takmer každý z nás.

Biohacking už nie je dávno žiadne sci-fi

Biohacking je termín, ktorý najlepšie opíšeme ako cielený proces zaraďovania návykov, ktorými podporujeme zdravie, vitalitu a výkonnosť tela a mozgu. „Biohacking zahŕňa vykonávanie malých strategických zmien návykov a správania, ktoré vedú napríklad k optimalizácii kognitívnych funkcií, či ľudskej hmotnosti. Tento termín sa môže zdať nový, ale existuje veľa osvedčených a pravdivých biohackov, akými je zníženie množstva kofeínu či rafinovaných sacharidov,“ vysvetľuje je termín, ktorý najlepšie opíšeme ako cielený proces zaraďovania návykov, ktorými podporujeme zdravie, vitalitu a výkonnosť tela a mozgu. „Biohacking zahŕňa, ktoré vedú napríklad k optimalizácii kognitívnych funkcií, či ľudskej hmotnosti. Tento termín sa môže zdať nový, ale existuje veľa osvedčených a pravdivých biohackov, akými je zníženie množstva kofeínu či rafinovaných sacharidov,“ vysvetľuje portál Scrippts

Podľa slov vášnivého biohackera Dušana Plichtu, dnes Slováci výrazne podceňujú vplyv výživy a zloženia potravín na „zápalové procesy v tele a postupnú degradáciu celého metabolizmu a funkcie bunky“.

Inovatívny Slovák, ktorý zasvätil celý život práci s biohackingom tvrdí, že Slovákom sa nezáujem o liečenie zápalov a nápravu metabolizmu „v lekárskej praxi manifestuje cez nadváhu, obezitu a diabetes… Ale aj cez rôzne tráviace a zápalové problémy v žalúdku, črevách a mozgu.“

Vďaka jeho podnikateľskej činnosti môžeme Dušana Plichtu označiť ako drozdajku slovenskej biohackerskej revolúcie. Svoj celoživotný cieľ – naučiť čo najviac Slovákov, ako žiť dlhšie, uskutočňuje pomocou svojej úspešnej značky Powerlogy, rovnako ako prostredníctvom svojho vlastného portálu.

No a dnes sa exkluzívne pre portál interez podelil o svoj vlastný ranný rituál pre dlhý život, ktorý praktizuje už niekoľko rokov každý jeden deň.

Studená voda, prerušované hladovanie a denné svetlo

„(Môj ranný rituál) začína skokom do studenej vody alebo sprchou, a špecifickou aplikáciou čiastočného hladovania,“ prezrádza. „Ľadová voda asi nie je pre každého, ale určite by som odporúčal pravidelné čiastočné hladovania.“

Čiastočné či prerušované hladovanie (niektorí ho možno poznáte z anglického termínu intermittent fasting) funguje na princípe rozdelenia dňa na dve časti. Určitú časť dňa nejeme vôbec nič – na jedlo máme vyčlenených len niekoľko hodín denne.

V praxi to môže znamenať rozdelenie dňa aspoň na 12 hodín bez jedla a 12 hodín s jedlom – bežné je však interval „hladovania“ predĺžiť na 14 až 20 hodín denne. Plichta túto metodiku odporúča každému, kto sa zaujíma o úspešné zaradenie biohackingu do svojho života.

Jeho poslednú časť rituálu samotného zobúdzania by mal podľa neho praktizovať každý. Plichta tvrdí, že nikto z nás by nemal začínať deň v tme.

„Po zobudení sa (treba) vystaviť dennému svetlu – cez sietnicu oka aktivovať bunky a cirkadiánny rytmu dňa,“ odporúča biohacker, ktorý túto radu sám denne praktizuje.

Zmes maslovej kávy, nootropík a medicínskych húb

Keď je už Plichta na nohách, do svojej životosprávy nezabúda zaradiť niekoľko výživových doplnkov, na ktoré nedá už roky dopustiť.