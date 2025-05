Radosť budú mať ďalší Slováci: Action pribudne v ďalšom meste. Vieme, kedy otvorí úplne prvú predajňu

Od otvorenia prvej predajne v Bratislave si obchodný reťazec Action rýchlo získal pozornosť slovenských zákazníkov. Holandská značka odvtedy rozšírila svoju prítomnosť v mnohých častiach krajiny a v hlavnom meste už prevádzkuje štyri predajne. V krajských mestách ako Košice či Banská Bystrica však doteraz chýba. To by sa však už onedlho malo zmeniť.

Známy diskontný reťazec Action prichádza do ďalšieho krajského mesta. Banská Bystrica sa už onedlho dočká svojej prvej predajne. Otvoriť by ju mali v júli a podľa informácií to bude priamo v známom nákupnom centre pri vlakovej a autobusovej stanici.

„Action bude mať v BB premiéru a nájdete ho už od júla exkluzívne v našom centre,“ uviedlo obchodné centrum Terminal Vlak-Bus-Shopping na sociálnej sieti. Zároveň prezradilo, že čoskoro sa k nemu pridá aj obľúbená módna značka Sinsay, ktorá láka na dostupné ceny a trendové kúsky.

Namiesto piatich prevádzok vzniknú dva veľké obchody

Centrum tiež vysvetlilo, prečo príprava nových predajní trvala o niečo dlhšie. „Prerábky trvali dlhšie, ako sme predpokladali, nakoľko sme potrebovali vytvoriť vhodné podmienky a prostredie pre tieto obchody a z piatich prevádzok sa tak stávajú dva veľké, zmysluplné obchody, ktorých sa už aj my nevieme dočkať,“ dodáva vedenie Terminalu.

Prvá predajňa Actionu v Banskej Bystrici tak rozšíri sieť tohto populárneho holandského reťazca, ktorý sa teší veľkému záujmu už vo viacerých slovenských mestách. Pre miestnych zákazníkov tak pôjde o očakávané a výrazné rozšírenie ponuky.