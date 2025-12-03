Putin sa vyjadril k rokovaniam o ukončení vojny na Ukrajine: Nejde o veľmi dobré správy, no USA hlásia pokrok

Ilustračná foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Vojna na Ukrajine
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio naopak vyhlásil, že počas rokovania došlo k „určitému pokroku“.

Rokovania medzi Ruskom a Spojenými štátmi o ukončení vojny na Ukrajine v Moskve nepriniesli kompromis v územných otázkach, uviedol v stredu miestneho času poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov. Stretnutie však napriek tomu označil za užitočné, konštruktívne a zmysluplné, informuje TASR podľa správ agentúr TASS a AFP.

„Zatiaľ sme nenašli kompromis, ale o niektorých amerických riešeniach sa dá diskutovať,“ odpovedal Ušakov na otázku novinára týkajúcu sa okupovaných ukrajinských území. Zdôraznil, že pred dosiahnutím prípadného mieru zostáva ešte veľa práce. Ušakov doplnil, že Spojené štáty predložili Rusom svoje návrhy. Podľa jeho slov sa obe strany dohodli, že budú naďalej komunikovať na viacerých úrovniach a o výsledkoch rokovaní zatiaľ nebudú podrobne informovať.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
V Moskve sa stretli Putin a Trumpov vyslanec: Rokovania o mierovom pláne pre Ukrajinu vyvolávajú napätie v EÚ
2.
Ak chce Európa vojnu, sme pripravení bojovať, hovorí Putin. Zároveň tvrdí, že Rusko ju neplánuje
3.
Putin sa raduje, mal dobyť Pokrovsk: Ukrajinci hovoria o klamstve, analytici o zásadnej zmene vo vojne
Zobraziť všetky články (1462)

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio naopak vyhlásil, že počas rokovania došlo k „určitému pokroku“ v snahe ukončiť vojnu na Ukrajine. Podľa denníka New York Post zároveň naznačil, že prekážku predstavuje ruský prezident Vladimir Putin, informuje TASR.

Hľadajú kompromis

„To, čo sa snažíme zistiť, je, či je možné ukončiť vojnu spôsobom, ktorý ochráni budúcnosť Ukrajiny a s ktorým by mohli súhlasiť obe strany,“ povedal Rubio pre televíziu Fox News. Spojené štáty podľa neho veria, že kompromis „im (Ukrajine) umožní nielen obnoviť ich ekonomiku, ale aj prosperovať ako krajina“.

Foto: SITA/AP

Na otázku, nakoľko verí v dosiahnutie mieru, Rubio odpovedal: „Ťažko povedať…, pretože v konečnom dôsledku rozhodnutia v prípade Ruska musí urobiť sám Putin. Nie jeho poradcovia, ale Putin.“ Ruskú inváziu na Ukrajinu označil za „najnelogickejšiu vojnu“ a dodal, že „v tej vojne v skutočnosti nikto nevyhráva“.

Rokovanie v Moskve medzi ruskou delegáciou vedenou prezidentom Vladimirom Putinom a tímom amerických vyjednávačov pod osobitným vyslancom Stevom Witkoffom trvalo približne päť hodín. Cieľom stretnutia za zatvorenými dverami bolo prediskutovať aktualizovaný mierový plán, ktorý americkí vyjednávači upravili spolu s ukrajinskými predstaviteľmi minulý týždeň. Rokovania sa skončili bez dohody, skonštatoval denník.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ruský plyn dostáva stopku: Rada EÚ a Európsky parlament sa dohodli, dovážať sa prestane do…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac