Putin sa vyjadril k rokovaniam o ukončení vojny na Ukrajine: Nejde o veľmi dobré správy, no USA hlásia pokrok

Rokovania medzi Ruskom a Spojenými štátmi o ukončení vojny na Ukrajine v Moskve nepriniesli kompromis v územných otázkach, uviedol v stredu miestneho času poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov. Stretnutie však napriek tomu označil za užitočné, konštruktívne a zmysluplné, informuje TASR podľa správ agentúr TASS a AFP.
„Zatiaľ sme nenašli kompromis, ale o niektorých amerických riešeniach sa dá diskutovať,“ odpovedal Ušakov na otázku novinára týkajúcu sa okupovaných ukrajinských území. Zdôraznil, že pred dosiahnutím prípadného mieru zostáva ešte veľa práce. Ušakov doplnil, že Spojené štáty predložili Rusom svoje návrhy. Podľa jeho slov sa obe strany dohodli, že budú naďalej komunikovať na viacerých úrovniach a o výsledkoch rokovaní zatiaľ nebudú podrobne informovať.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio naopak vyhlásil, že počas rokovania došlo k „určitému pokroku“ v snahe ukončiť vojnu na Ukrajine. Podľa denníka New York Post zároveň naznačil, že prekážku predstavuje ruský prezident Vladimir Putin, informuje TASR.
Hľadajú kompromis
„To, čo sa snažíme zistiť, je, či je možné ukončiť vojnu spôsobom, ktorý ochráni budúcnosť Ukrajiny a s ktorým by mohli súhlasiť obe strany,“ povedal Rubio pre televíziu Fox News. Spojené štáty podľa neho veria, že kompromis „im (Ukrajine) umožní nielen obnoviť ich ekonomiku, ale aj prosperovať ako krajina“.
Na otázku, nakoľko verí v dosiahnutie mieru, Rubio odpovedal: „Ťažko povedať…, pretože v konečnom dôsledku rozhodnutia v prípade Ruska musí urobiť sám Putin. Nie jeho poradcovia, ale Putin.“ Ruskú inváziu na Ukrajinu označil za „najnelogickejšiu vojnu“ a dodal, že „v tej vojne v skutočnosti nikto nevyhráva“.
Rokovanie v Moskve medzi ruskou delegáciou vedenou prezidentom Vladimirom Putinom a tímom amerických vyjednávačov pod osobitným vyslancom Stevom Witkoffom trvalo približne päť hodín. Cieľom stretnutia za zatvorenými dverami bolo prediskutovať aktualizovaný mierový plán, ktorý americkí vyjednávači upravili spolu s ukrajinskými predstaviteľmi minulý týždeň. Rokovania sa skončili bez dohody, skonštatoval denník.
